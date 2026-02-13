En Directo
Minuto a minuto
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Trump niega que el magnate Harry Sargeant esté "autorizado" para mediar con Venezuela en nombre de EEUU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desautorizado este jueves a Harry Sargeant III, un multimillonario estadounidense con negocios en el sector de los hidrocarburos, como representante del país norteamericano en sus relaciones con Venezuela.
"Hay un artículo sobre un hombre llamado Harry Sargeant III en 'The Wall Street Journal'. Él no tiene autoridad, de ninguna manera, forma o modo, para actuar en nombre de Estados Unidos, ni tampoco la tiene nadie más que no esté autorizado por el Departamento de Estado. Sin esta aprobación, nadie está autorizado a representar a nuestro país", ha asegurado en su cuenta de Truth Social.
El inquilino de la Casa Blanca, que ha reiterado que "hablamos solo por nosotros mismos", ha justificado su mensaje porque "y no queremos que haya confusión ni tergiversación". Asimismo, ha aprovechado para recalcar el "trabajo fantástico" del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y de "todos" los representantes de Washington.
EEUU denuncia que agentes cubanos "acosaron" a su encargado de negocios en La Habana
El Gobierno de Estados Unidos denunció este jueves que agentes cubanos "han estado acosando" al encargado de negocios de la embajada estadounidense en La Habana, Mike Hammer, durante sus recientes viajes por la isla.
"Quiero que estas personas comprendan que sabemos quiénes son y que responderemos en consecuencia, entre otras medidas, con sanciones de visado", declaró el subsecretario de Estado, Christopher Landau, en redes sociales.
Delcy Rodríguez dice sentirse "muy contenta" por la cooperación entre Venezuela y EEUU
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que está "muy contenta" por la cooperación entre Caracas y Washington, tras acompañar al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en un recorrido por las instalaciones petroleras que opera Chevron en el país y en el marco del acuerdo energético a largo plazo suscrito en la víspera.
"Me siento muy contenta de que el camino con los Estados Unidos sea una agenda de respeto, sea una agenda de cooperación en el marco de nuestra soberanía", aseguró Rodríguez a través de una videollamada en una marcha del chavismo con motivo del Día nacional de la Juventud.
El Parlamento inicia el segundo debate necesario para aprobar la ley de amnistía en Venezuela
El Parlamento de Venezuela, dominado por el chavismo, inició este jueves el segundo debate necesario para aprobar el proyecto de ley de amnistía impulsado por el Gobierno encargado, tras una semana de consulta pública del texto, que ha sido criticado por ONG y activistas, quienes denuncian exclusiones y tiempos apresurados de aprobación.
El diputado chavista Jorge Arreaza, quien encabezó la comisión de consulta pública del texto, sostuvo que en esta semana hicieron consultas en todo el país y mantuvieron reuniones con diversos sectores, incluyendo el Poder Judicial, ONG defensoras de derechos humanos, movimientos sociales del chavismo y familiares de presos políticos.
Según informó, en la primera intervención del debate, han recibido 2.700 aportes y propuestas escritas para la ley y agregó que "siguen llegando propuestas".
México, Chile y Rusia envían ayuda a una Cuba, ahogada por el bloqueo petrolero de EEUU
La llegada de ayuda humanitaria desde México, el anuncio de que Chile también enviará y la decisión de Moscú de mandar crudo a Cuba supusieron este jueves un motivo de mínima esperanza en la isla, asfixiada económica y energéticamente por el bloqueo petrolero de EE.UU..
Pasadas las 08.30 de la mañana (13.30 GMT) entraban por la estrecha bocana de la bahía de La Habana dos buques de apoyo logístico de la Armada de México, el Papaloapan y el Isla Holbox, con 814 toneladas de alimentos y productos de higiene.
Delcy Rodríguez afirma que ha sido invitada a EEUU y abre la puerta a un próximo viaje
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha afirmado este jueves que ha sido invitada a Estados Unidos y ha vuelto a defender que Nicolás Maduro es el "presidente legítimo" venezolano a pesar de que se encuentra fuera del país tras ser capturado por las fuerzas estadounidenses. "Me han invitado a Estados Unidos. Estamos contemplando ir una vez se establezca la cooperación y podamos avanzar con todo", ha explicado durante una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC. Rodríguez, que ha vuelto a criticar la captura de Maduro y la de su mujer, Cilia Flores, en el marco del ataque perpetrado a principios de enero por Estados Unidos, ha asegurado que "él y su mujer son inocentes".
Leopoldo López respalda conversaciones con Delcy Rodríguez en Venezuela, pero alerta de posibles "engaños"
El dirigente opositor venezolano Leopoldo López ha respaldado este jueves la idea de "conversar" con el Gobierno que encabeza ahora la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pero ha alertado de posibles "engaños", habida cuenta del resultado de procesos de negociación mantenidos en el pasado con Nicolás Maduro. En un debate sobre la situación en Venezuela organizado por el Madrid Foro Empresarial, López ha manifestado que "por supuesto que hay que conversar", si bien ha lamentado que precisamente "la palabra diálogo está totalmente devaluada en Venezuela". "Esto puede significar diferentes cosas. (...) Tenemos una profunda duda cuando se habla de procesos de diálogo", ha explicado.
Por ello, ha reivindicado el diseño de una "ruta concreta hacia la democratización". "¿Eso va a requerir conversar y tener intercambios? Por supuesto que sí, pero lo que yo no veo es un escenario de un proceso de diálogo como lo vimos durante años con los noruegos, con los expresidentes, con la OEA (Organización de Estados Americanos)... y no creo que sea necesario", ha sostenido, al tiempo que ha negado que la oposición esté dividida.
Dos barcos de la Armada de EEUU colisionan en una zona no especificada cerca de Sudamérica durante un repostaje
Dos barcos de la Armada de Estados Unidos colisionaron el miércoles durante un repostaje de combustible en aguas cerca de Sudamérica, según han confirmado las Fuerzas Armadas estadounidenses, que han señalado que el incidente se saldó con dos heridos de levedad, sin que por ahora se conozcan las causas. "El destructor 'USS Truxtun' de clase Arleigh Burke y el buque de combate rápido de aprovisionamiento 'USNS Supply' colisionaron ayer por la tarde (por el miércoles) durante un repostaje en el mar", ha indicado un portavoz del Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) en declaraciones concedidas a Europa Press.
España, dispuesta a participar en la misión 'Centinela del Ártico' de la OTAN para reforzar la seguridad en Groenlandia
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha detallado que el Gobierno está dispuesto a participar en la misión 'Centinela del Ártico' anunciada por la OTAN, y que está a la espera de conocer qué capacidades específicas le quiere el Comandante Supremo Aliado en Europa (SACEUR), Alexus G. Grynkewich. Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios tras la reunión de ministros de Defensa de la OTAN que ha tenido lugar este jueves en la sede de la Alianza, en Bruselas, en las que ha reivindicado que "España participa siempre en todas las misiones de la Alianza Atlántica" dependiendo de qué capacidades le requieran.
El Kremlin no quiere una escalada con EEUU por los suministros de petróleo ruso a Cuba
El Kremlin aseguró hoy que no desea una escalada con la Casa Blanca debido a los suministros de petróleo ruso a Cuba en medio del embargo energético de Estados Unidos a la isla caribeña. "Nosotros no querríamos ninguna escalada, pero, por otra parte, a día de hoy nosotros (Rusia y EEUU) no tenemos casi ningún tiempo de intercambio comercial", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
