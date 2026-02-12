Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Evacúan una localidad en Volgogrado tras un ataque ucraniano contra una instalación militar rusa
Ucrania atacó anoche una instalación del Ministerio de Defensa de Rusia en la sureña región de Volgogrado, tras lo cual las autoridades locales ordenaron la evacuación de la localidad vecina por motivos de seguridad, según informó hoy el gobernador local, Andréi Bocharov.
"Esta noche las unidades de defensa antiaérea del Ministerio de Defensa de Rusia repelen un ataque de misiles en la región de Volgogrado. A consecuencia de la caída de fragmentos en el territorio de una instalación del Ministerio de Defensa aledaña a la localidad de Kotlubán se desató un incendio", escribió en su cuenta de Telegram.
Aunque señaló que no hubo víctimas a causa del fuego, "con el fin de garantizar la seguridad de la población civil ante el peligro de detonación se declaró y se lleva a cabo la evacuación de la localidad más próxima, Kotlubán".
La UE busca dar más ayuda a Ucrania mientras algunos países temen recortes en el apoyo bilateral
Los ministros de Defensa de la Unión Europea debatieron este miércoles la manera de aumentar el apoyo militar y de dar garantías de seguridad a Ucrania.
En la misma reunión, algunos países se mostraron preocupados por un posible recorte de la asistencia bilateral como consecuencia del préstamo de 90.000 millones de euros que los Veintisiete tienen previsto conceder a Kiev.
El encuentro tuvo lugar el mismo día en que la Eurocámara avaló ese crédito, del que dos tercios se destinarán a apoyo militar y que obligará a que el material de defensa se adquiera en países europeos salvo en casos excepcionales.
Mueren cuatro personas en un ataque ruso sobre Dnipropetrovsk
Al menos cuatro personas han muerto y otras tres han resultado heridas este miércoles como consecuencia de un ataque de las fuerzas rusas sobre la localidad de Sinelnikove, en la provincia de Dnipropetrovsk.
El gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksander Ganzha, ha detallado que la provincia ha sido bombardeada cerca de 40 veces durante las últimas horas con artillería, drones y miles antiaéreos.
Ganzha ha informado también de ataques sobre la localidad de Nikopol, en los distritos de Marhanetska, Mirivska, Chervonogrihorivska y Pokrovska.
Otras cuatro personas han muerto también en las últimas horas por un ataque ruso sobre la ciudad ucraniana de Bogodujov, en Járkov.
Zelenski acepta la tercera reunión en EEUU la próxima semana
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este miércoles que su equipo está preparado para una tercera ronda de negociaciones con Rusia la próxima semana en EE.UU. sobre un eventual alto el fuego, pero recalcó que Moscú aún no ha confirmado su participación.
"La parte estadounidense propuso una reunión en Estados Unidos, en Miami, la próxima semana, y nosotros la confirmamos de inmediato. Estábamos esperando (la respuesta) de los rusos. Según entiendo, Rusia está dudando", señaló Zelenski a medios ucranianos, según recoge la agencia UNIAN.
Según el diario Ukrainska Pravda, la reunión está prevista para los días 17 y 18 en Miami, pero Rusia aún no ha aceptado.
Kallas rechaza que Ucrania deba celebrar elecciones en plena guerra: "No es buena solución"
La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha sostenido este miércoles que no es "una buena solución" que Ucrania celebre elecciones presidenciales mientras sigue en curso la invasión de Rusia, señalando que además Moscú no está haciendo "ningún esfuerzo" para alcanzar la paz "en este momento". Así ha respondido en declaraciones a los medios antes del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) de Defensa, que se celebra este miércoles en Bruselas, al ser preguntada sobre si ve posible que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pueda organizar en primavera unos comicios y un referéndum sobre un posible acuerdo de paz con Rusia.
Rutte muestra su "total confianza" en que Ucrania será capaz de organizar unas elecciones en plena guerra
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha mostrado su "total confianza" en que Ucrania sería capaz de organizar unas elecciones y un referéndum en plena invasión de Rusia, y ha reiterado que corresponde a los ucranianos decidir si estarían dispuestos a ceder parte de su territorio para cerrar un acuerdo de paz. Así ha respondido al ser preguntado en una rueda de prensa de Bruselas en la víspera de la reunión de ministros de Defensa de la OTAN, que tendrá lugar este jueves, sobre si cree que Ucrania podrá celebrar unos comicios presidenciales y un referéndum sobre un posible acuerdo de paz con Rusia en primavera.
Ucrania derriba dos misiles hipersónicos lanzados por Rusia contra Leópolis
Las defensas aéreas ucranianas destruyeron este miércoles dos misiles hipersónicos Kinzhal lanzados por Rusia a plena luz del día contra la ciudad de Leópolis, en el extremo occidental del país y cerca de la frontera con Polonia, según informó el alcalde de la ciudad, Andrí Sadoví.
Kazajistán deniega el asilo a opositora rusa Yulia Yemeliánova, quien colaboró con Navalni
Las autoridades kazajas han denegado el asilo a la activista rusa Yulia Yemeliánova, quien colaboró con el fallecido líder opositor, Alexéi Navalni, informó este miércoles la Fiscalía kazaja.
"Estaba en búsqueda (en Rusia) por robo, un delito penal, y sus peticiones (de asilo) no encontraron justificación. Pidió asilo y se le denegó. Ni siquiera apeló. Es todo bastante simple", comunicó el fiscal general adjunto, Koigueldíev Galimzhán, en rueda de prensa.
Galimzhán reconoció que "no recuerda a nadie a quien se le haya concedido dicho estatus", aunque ante las peticiones aseguró que se estudian en consultas con organizaciones especializadas en derechos humanos, "tras lo cual se toma una decisión deliberada".
Suiza destinará hasta 35 millones de euros en generadores eléctricos para Ucrania
El Consejo Federal (Ejecutivo suizo) aprobó este miércoles una ayuda de hasta 32 millones de francos (35 millones de euros) en generadores eléctricos para Ucrania con el fin de aliviar "su peor crisis energética desde que empezó la guerra", anunció el Gobierno en un comunicado.
El plan incluirá la adquisición, entrega e instalación de 18 módulos eléctricos de gas natural que serán explotados por las empresas de calefacción de cuatro grandes ciudades "especialmente afectadas por la crisis energética".
La ayuda también contempla el suministro de 80 generadores de diésel, que las empresas suizas entregarán al Ministerio de Desarrollo ucraniano para que los reparta en función de la urgencia.
La Eurocámara aprueba el préstamo de 90.000 millones a Ucrania
El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles el préstamo de 90.000 millones de euros que los Veintisiete han acordado dar a Ucrania para cubrir sus necesidades urgentes de financiación para los próximos dos años, por lo que Kiev podrá recibir el primer pago a principios del segundo trimestre de este año.
Con 458 votos a favor, 44 abstenciones y 140 votos en contra, la Eurocámara ha dado su visto bueno a tres textos legislativos para destinar un tercio del préstamo, 30.000 millones, a cubrir las necesidades presupuestarias de Kiev, y los otros 60.000 millones al gasto militar con prioridad para las compras a la industria ucraniana y europea.
La propuesta de cómo gestionar los fondos, presentada por la Comisión Europea a mediados de enero, deberá ahora ser formalmente adoptada por los Estados miembro de la UE, que dieron su visto bueno la semana pasada a las condiciones para dotar a Ucrania con los 90.000 millones de euros financiados con deuda conjunta de la UE.
