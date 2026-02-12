Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Evacúan una localidad en Volgogrado tras un ataque ucraniano contra una instalación militar rusa

Ucrania atacó anoche una instalación del Ministerio de Defensa de Rusia en la sureña región de Volgogrado, tras lo cual las autoridades locales ordenaron la evacuación de la localidad vecina por motivos de seguridad, según informó hoy el gobernador local, Andréi Bocharov.

"Esta noche las unidades de defensa antiaérea del Ministerio de Defensa de Rusia repelen un ataque de misiles en la región de Volgogrado. A consecuencia de la caída de fragmentos en el territorio de una instalación del Ministerio de Defensa aledaña a la localidad de Kotlubán se desató un incendio", escribió en su cuenta de Telegram.

Aunque señaló que no hubo víctimas a causa del fuego, "con el fin de garantizar la seguridad de la población civil ante el peligro de detonación se declaró y se lleva a cabo la evacuación de la localidad más próxima, Kotlubán".