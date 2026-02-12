EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

El diputado opositor Capriles afirma que la amnistía en Venezuela es un "tema político" más que jurídico

El diputado opositor venezolano y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles afirmó este miércoles que "más allá de la discusión jurídica" en realidad el proyecto de ley de amnistía es un "tema político", que está en proceso de consulta pública y en espera de un segundo y último debate para su aprobación definitiva.

"Esto es un tema político, de voluntad política, sobre el cual hay que tener posición política", dijo el diputado en una declaración en su cuenta de X.

El parlamentario, que pertenece a la fracción opositora Libertad, señaló que la legislación "no puede ser excluyente" si realmente se busca "abrir un tiempo distinto" y hablar de convivencia en el país.