Delcy Rodríguez, sobre María Corina Machado: "Si vuelve, tendrá que responder ante Venezuela"

La "presidenta encargada" de Venezuela, Delcy Rodríguez, decidió poner a prueba la consistencia de su relación con Donald Trump. Nada menos que en medio de la visita del secretario de Energía Chris Wright, la más importante hasta el momento de un funcionario del Gobierno de Estados Unidos, Rodríguez advirtió que "en cuanto regrese al país", la dirigente de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado tendrá que "responder" por sus decisiones políticas previas la operación que derivó en en la "captura" de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. "¿Por qué pidió una intervención militar, por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a comienzos de enero", afirmó Rodríguez en un adelanto de una entrevista con NBC News que será publicada íntegramente este jueves.

Consultada sobre las garantías de seguridad a Machado, quien huyó de Venezuela tras pasar meses escondida por temor a represalias del Gobierno que ha sido descabezado, Rodríguez respondió: "En cuanto a su vida, no entendemos por qué hay tanto revuelo".

Para el posmadurismo, encarnado especialmente por la "presidenta encargada" y su hermano, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, los términos de las relaciones asimétricas con Washington son digeribles. Pero Machado y su agrupación, Vente Venezuela, parecen ser un plato que se les atraganta. Una prueba de ello la constituyó la excarcelación e inmediato apresamiento por horas de Juan Pablo Guanipa, un estrecho colaborador de la dirigente, el pasado fin de semana. Guanipa ahora cumple arresto domiciliario, lo que ha sido interpretado como un mensaje inequívoco: el Gobierno provisional aceptó promover una ley de amnistía que beneficiará a los opositores que había perseguido. Sin embargo, la tolerancia hacia Machado y sus aspiraciones de conducir una transición son mínimas.

Defensa de Maduro

"Puedo decirles que el presidente Nicolás Maduro es el presidente legítimo. Se lo digo como abogada que soy. Tanto el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes". No es la primera vez que Rodríguez lo dice. A pesar de esa recurrencia Trump ha respaldado al nuevo Gobierno sin dejar de recordar este funciona bajo la tutela de su Administración y está cumpliendo con todas las exigencias de Washington, incluido el acceso al sector petrolero venezolano. La presencia de Wright en Caracas y los términos casi "amigables" de la comparencia conjunta ante la prensa indican que la "cooperación", como la llamado el propio Trump, se encamina sin mayores obstáculos.

En la misma entrevista concedida a la NBC, ella confirmó lo que ya había sido anunciado por un portavoz de la Casa Blanca: "He sido invitada a Estados Unidos". Y añadió: "Estamos considerando ir allí una vez que establezcamos esta cooperación y podamos avanzar con todo". El caso Machado podría llegar a ser el disparador de un inminente cortocircuito con Washington por ser considerado un acto de osadía. Pero a la luz de las palabras del magnate republicano no es improbable que EEUU por el momento no intervenga en esta cuestión. Una tercera alternativa es que Marco Rubio, el secretario de Estado, presione para aproximar polos demasiado opuestos si las circunstancias lo requieren. Ese escenario es en la actualidad el menos factible. El modo en que se resolvió la crisis venezolana recomienda no obstante prudencia y aceptación de que lo menos pensado puede ocurrir.

Pronto regreso

De momento, el multimillonario ha recortado de manera notable el protagonismo de la Premio Nobel en la etapa surgida del 3 de enero. El regalo de la medalla que le había entregado la Academia Noruega no cambió significativamente la opinión de Trump al respecto. Si bien la recibió en la Casa Blanca, calificó de "extraordinario" el gesto y ponderó su carácter, hasta ahora Estados Unidos no la considera valiosa para la etapa en curso. Apenas dejó entrever que podría "involucrarse" de alguna manera en un futuro impreciso.

Machado por su parte, dijo a inicios de este mes que no cree que su vida corra peligro si regresa a Venezuela, gracias a la "presión" que EEUU ejerce sobre Rodríguez. También expresó su deseo de retornar pronto a su país.