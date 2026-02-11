Trump recibe en una visita de bajo perfil a Netanyahu, que busca presionar en las negociaciones con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, han mantenido este miércoles una reunión en la Casa Blanca. Se ha tratado de un encuentro buscado por el líder israelí para tratar de avanzar ante el republicano su “perspectiva sobre los principios esenciales” que cree que deberían guiar las negociaciones que Washington está teniendo con Irán sobre el programa nuclear de Teherán.

Se trata del séptimo encuentro entre ambos líderes desde que Trump volvió a la presidencia, y el sexto que se produce en la Casa Blanca. Pero en esta ocasión ha tenido un perfil más bajo y Washington le ha dado mucha menos visibilidad pública. NI siquiera la llegada a la Casa Blanca del líder israelí se ha producido por la entrada tradicionalmente cubierta por periodistas y cámaras.

Esa es solo una señal de que la reunión es más trascendental para Netanyahu que para Trump. Y ha sido Bibi quien ha adelantado su viaje a Washington. Esta inicialmente estaba previsto para la semana próxima, para coincidir con la primera reunión, el día 19, de la Junta de Paz. Ese es el grupo establecido por Trump para, según sus objetivos, trabajar en la reconstrucción de Gaza y en la resolución de conflictos globales. Netanyahu fue invitado a participar y ha firmado su adhesión en Washington antes del encuentro con Trump.

Conversaciones con Irán

La visita llega la semana posterior a que representantes de Trump, liderados por Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que Netanyahu se vio el martes por la noche en la Blair House de Washington, mantuvieran una primera ronda de conversaciones en Omán con Irán. En ese diálogo, al que acudió el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, no hubo aparentemente avances significativos.

Washington insiste en que los iraníes deben abandonar todo su enriquecimiento de uranio, limitar su programa de misiles balísticos y acabar con el apoyo a sus milicias afines en toda la región para retirar la amenaza de un ataque y empezar a levantar sanciones.

Israel presiona para que se incorporen a cualquier acuerdo sus reclamaciones de seguridad.

Irán está manteniendo posturas maximalistas y lanzando mensajes contradictorios pero tampoco Trump está dejando una postura clara. Con las conversaciones envía señales de buscar un acuerdo diplomático, pero también tiene muy abierta la amenaza de atacar.

Ha desplegado en la zona varios barcos de guerra, incluyendo el portaviones USS Abraham Lincoln, y según han publicado varios medios ha estado planteándose enviar otro más, un despliegue que daría credibilidad a sus amenazas.

“Como sucedió con Venezuela, (una "Armada masiva") está lista, dispuesta y en condiciones para completar su misión con rapidez y violencia si fuera necesario”, escribió hace unos días en Truth Social. Pero como repiten estos días los analistas, Irán no es Venezuela, por más que ambos países tengan regímenes autoritarios con un alto grado de contestación social y economías asediadas por las sanciones y al borde del colapso. Y el rechazo árabe a cooperar en una potencial intervención, la capacidad iraní de desestabilizar la región y el riesgo de una guerra civil planean sobre los planes de Trump.