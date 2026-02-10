Operación 'Lanza del Sur'
Al menos dos muertos y un superviviente en un nuevo ataque de EEUU contra una supuesta narcolancha en el Pacífico
La operación se enmarca en el plan 'Lanza del Sur', una ofensiva que ha causado la muerte de más de un centenar de personas desde el pasado mes de septiembre de 2025
EP
El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este lunes la muerte de dos personas a bordo de una embarcación supuestamente involucrada en el narcotráfico que navegaba por aguas del Pacífico Oriental, en un nuevo ataque que ha dejado un superviviente.
"Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió al ataque. La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico", ha asegurado el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom) en redes sociales.
El organismo ha asegurado en el mismo mensaje que ha informado "inmediatamente" después del ataque a la Guardia Costera, que ha activado el sistema de búsqueda y rescate del único superviviente.
El objetivo del bombardeo, ordenado por el comandante del Southcom, el general Francis Donovan, ha sido una embarcación "operada por organizaciones terroristas designadas" y forma parte de la operación 'Lanza del Sur' iniciada por Washington en septiembre del pasado año presuntamente contra el narcotráfico y que ha causado la muerte de más de un centenar de personas.
- Dos heridos graves tras chocar un coche y una moto en Ibiza
- Un tiburón de grandes dimensiones nada en el puerto de Ibiza
- Vivienda en Ibiza: 14 años de tortuosa convivencia con Diógenes
- ¿Por qué está el Ejército de Tierra en Ibiza este lunes?: Quiénes son y de dónde vienen
- Clara Rodríguez, influencer gastronómica de Ibiza: 'Íbamos a Urgencias con una bebé y no había ni una plaza libre, estaban ocupadas por gente que había ido al concurso de arroz de matanzas
- Fechas, horas y recorridos: toda la información de las rúas de Carnaval de Ibiza y Formentera
- Ibiza se libra de las lluvias… por ahora: esta es la predicción de la Aemet para esta semana
- Elena Bartual, nueva jefa de la UCI de Can Misses