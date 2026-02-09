Siniša Karan, líder cercano al Kremlin, gana las presidenciales en la entidad serbia de Bosnia

Siniša Karan, delfín del histórico líder pro-Kremlin Milorad Dodik de la República Srpska, ha resultado ganador de las elecciones presidenciales de esta entidad serbia de Bosnia. Karan ha repetido así la victoria ya conseguida en las elecciones de noviembre, tras que la votación tuviera en parte que repetirse tras detectarse varios casos de fraude electoral.

"Todo lo que hagamos, lo haremos en interés del progreso de los ciudadanos, con gratitud hacia quienes nos han dado una oportunidad", ha dicho Karan, perteneciente a la Alianza de Socialdemócratas Independientes (SNSD, por sus siglas en inglés), en una de sus primeras declaraciones después del voto del fin de semana. En esta última ocasión, "la distancia [con el otro candidato] es mayor que en noviembre. Hemos derrotado a Christian Schmidt y a los factores internacionales que aquí han sembrado el caos", ha añadido por su parte Dodik, refiriéndose al enviado especial de la comunidad internacional para Bosnia, cuya autoridad no reconoce.

La sombra de Putin

La elección de Karan proyecta así nuevamente la sombra de los problemas que el veterano Dodik supone para Bosnia y la Unión Europea. De hecho, Dodik mantiene una relación muy estrecha con Vladimir Putin e incluso ha redoblado este apoyo desde que el líder ruso inició su invasión a gran escala de Ucrania. Además, ha amenazado en reiteradas ocasiones con anexionar la República Srpska a Serbia.

Con todo, el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, ha saludado el resultado electoral. "Serbia es siempre Serbia", ha dicho. Según la prensa local, la votación fue supervisada por 4.894 observadores, 9 de ellos designados a solicitud de la Embajada rusa en Sarajevo.

Por su parte, el candidato opositor, Branko Blanusa, del Partido Serbio Democrático (SDS), ha reconocido su derrota. "No estoy decepcionado. Un partido, una experiencia. Se puede ganar y se puede perder. Es hora de prepararnos mejor para las elecciones de octubre. Hubo compra de votos", ha afirmado.