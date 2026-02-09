Ghislaine Maxwell ofrece a Trump limpiar su nombre del caso Epstein, y el de Clinton, a cambio de un perdón

Ghislaine Maxwell, la exnovia, socia y cómplice de Jeffrey Epstein que cumple una condena de 20 años de cárcel en Estados Unidos por haber conseguido al pederasta y explotador sexual a menores y mujeres para su trama criminal, ha ofrecido limpiar el nombre de Donald Trump, y el de Bill Clinton, si el presidente republicano le concede un perdón.

El momento se ha producido este lunes en el Congreso de Estados Unidos, donde Maxwell estaba convocada en una comparecencia virtual para testificar ante el comité de control de la Cámara de Representantes que investiga el caso Epstein. Aunque ella se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, su abogado, David Oscar Markus, ha dejado la polémica declaración, que luego ha compartido en redes sociales.

"Si este comité y el público estadounidense de verdad quieren escuchar la verdad sin filtros de lo que pasó, hay una vía directa: la señorita Maxwell está preparada para hablar de forma completa y honesta si el presidente Trump le concede clemencia", ha dicho el abogado, que ha asegurado que la condena de su clienta "se basó en un juicio fundamentalmente injusto".

Markus ha subrayado que "solo ella puede dar la versión completa" de lo que sucedió con Epstein y ha añadido: "A algunos quizá no les gusta lo que oyen, pero la verdad importa. Por ejemplo, tanto el presidente Trump como el presidente Clinton son inocentes de haber hecho nada mal", continuaba el abogado. "Solo la señorita Maxwell puede explicar por qué y el público tiene derecho a esa explicación".

Denuncia bipartidista

El silencio ante el comité de Maxwell, que hace unos meses sí habló con Todd Blanche, exabogado de Trump y ahora número 2 del Departamento de Justicia, ha provocado críticas tanto de los republicanos, que controlan las cámaras, como de los demócratas. James Comer, el republicano que preside el comité de supervisión, ha tildado ese silencio de "muy decepcionante".

Los demócratas han acusado a la exnovia y socia de Epstein de intentar comprar el perdón con su silencio. Suhas Subramanyam, uno de esos congresistas, ha dicho que ella está "haciendo sin cesar campaña para conseguir el perdón del presidente" y ha recordado que "él no lo ha descartado".

El Gobierno de Trump, de momento, aceptó trasladar a Maxwell desde una prisión federal de baja seguridad en Florida a otras instalaciones federales de seguridad aún más baja en Texas. En el momento de ese traslado, el año pasado, la Casa Blanca aseguró que no había recibido ningún trato preferencial.

Noticias relacionadas

A finales de mes están convocados a testificar a puerta cerrada ante el comité Bill Clinton y Hillary Clinton, que solo accedieron a acudir ante la amenaza de ser declarados en desacato al Congreso.