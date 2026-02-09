Carlos III, dispuesto a colaborar con la policía en caso de que abra una investigación contra su hermano Andrés ‘por el caso Epstein’

El rey Carlos III de Inglaterra se ha mostrado dispuesto a colaborar con la policía en caso de que abra una investigación formal contra su hermano Andrés, por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. El palacio de Buckingham ha confirmado la voluntad del monarca después de que la policía de Thames Valley haya anunciado que está estudiando indicios, revelados en los últimos días, que apuntan a que el expríncipe compartió información confidencial con Epstein durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido, un cargo que ocupó entre 2001 y 2011. Entre estos documentos habría informes sobre visitas oficiales y oportunidades de negocio en varios países asiáticos.

El monarca ha querido dejar clara su posición, a pesar de que los agentes no han contactado con la casa real. “El rey ha dejado claro, con palabras y con acciones sin precedentes, su profunda preocupación por las acusaciones que siguen saliendo a la luz con respecto a la conducta del señor [Andrés] Mountbatten-Windsor”, han asegurado portavoces del palacio este lunes a través de un comunicado. “Si bien las acusaciones específicas en cuestión deben ser abordadas por el señor Mountbatten-Windsor, si la policía de Thames Valley se pone en contacto con nosotros, estamos dispuestos a prestarles nuestro apoyo, como es de esperar”, añade la nota.

Organizaciones antimonárquicas han denunciado las supuestas prácticas ilegales de Andrés a las autoridades, algo que ha llevado a los agentes a estudiar la posibilidad de abrir una investigación formal contra él. “He denunciado a Andrés ante la policía de Thames Valley por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público y violación de secretos oficiales en relación con estas acusaciones específicas”, ha confirmado este lunes el director del grupo antimonárquico Republic, Graham Smith, en un mensaje publicado en X.

Muro contra Andrés

La familia real británica está tratando de levantar un muro para protegerse de las últimas revelaciones sobre Andrés, incluidas las acusaciones de una segunda víctima que asegura que fue enviada por Epstein a Londres para mantener relaciones sexuales con él en 2010 y los documentos que apuntan a que asistió a una fiesta en casa del multimillonario estadounidense en 2006 con mujeres vestidas con ropa “provocativa”, algunas de las cuales aparentaban tener “tan sólo 14 años de edad” y en la que presuntamente mantuvo relaciones sexuales con una stripper.

Carlos III ya despojó a su hermano de todos sus títulos y condecoraciones, además de expulsarlo de la mansión en Windsor en la que ha vivido durante más de dos décadas. Pero las alegaciones contra él y la revelación de nuevos documentos comprometedores siguen teniendo un impacto negativo en la institución monárquica. El propio monarca ha sido abucheado en algunas de sus últimas apariciones públicas. La última de ellas ha tenido lugar este mismo lunes en un acto en Clitheroe, en el noroeste de Inglaterra, donde una persona entre el público le ha preguntado: ¿Desde cuándo sabes lo de Andrés? El resto de los asistentes han increpado al ciudadano anónimo, pero su intervención es un claro síntoma del creciente malestar con la familia real por la conducta del expríncipe.

Carlos III parece haber cambiado el tono con su hermano y estar decidido a tomar las decisiones que sean necesarias para desvincularse de él, al mismo tiempo que ha mostrado públicamente su solidaridad con las víctimas. En el comunicado emitido este lunes, los portavoces del palacio de Buckingham han insistido en que “los pensamientos y la solidaridad de Sus Majestades han estado y siguen estando con las víctimas de cualquier forma de abuso”. Unas palabras a las que se han sumado los príncipes de Gales, quienes se encuentran de visita oficial en Arabia Saudí. “El príncipe y la princesa están profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas”, ha señalado el palacio de Kensington.