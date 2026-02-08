El dalái lama niega cualquier vínculo con Epstein tras aparecer en los últimos archivos desclasificados

La oficina del dalái lama negó este domingo de forma "inequívoca" y rotunda cualquier vínculo entre el líder espiritual tibetano y el fallecido magnate Jeffrey Epstein, después de que su nombre fuera mencionado en más de un centenar de ocasiones en los archivos judiciales recientemente desclasificados en Estados Unidos.

"Algunos informes recientes de los medios y publicaciones en redes en relación con los 'archivos Epstein' están intentando vincular a Su Santidad con Jeffrey Epstein. Podemos confirmar de forma inequívoca que Su Santidad nunca ha conocido a Epstein ni ha autorizado ningún encuentro o interacción con él por parte de nadie en su nombre", señaló el comunicado oficial.

El dalái lama aparece hasta en 169 ocasiones pero las menciones se limitan a correos electrónicos y agendas de 2012, donde Epstein intentaba coordinar encuentros y asistir a eventos en presencia del líder tibetano

La reacción de la oficina de Tenzin Gyatso, el decimocuarto dalái lama, se produce tras la desclasificación de registros federales en Estados Unidos, en los que el entorno administrativo del líder tibetano aparece citado en más de 150 ocasiones, según ha podido comprobar EFE.

Los documentos desclasificados revelan que en 2012 se presupuestó explícitamente un millón de dólares para renovar una vivienda destinada específicamente al alojamiento del líder tibetano y una comitiva de 15 personas durante dos semanas.

Asimismo, los archivos describen el uso de aeronaves privadas de la red de Epstein para traslados de Su Santidad ese mismo año y eventos en los que el magnate decía ir a verlo.

Un correo de octubre de 2012 enviado por el propio Epstein refuerza este vínculo logístico: "Te dije hace casi un mes en la isla que el dalái lama vendría y quiero ir allí para verlo", escribió el magnate a un colaborador, confirmando su seguimiento personal de la visita.

Años después, en 2015, Epstein insistía en correos internos en que estaba "trabajando" para atraer al Nobel de la Paz a cenas privadas, asegurando a sus socios que sus contactos académicos podían "conseguir al dalái lama".

Sin embargo, EFE ha podido constatar que más de 130 de estas menciones corresponden a referencias genéricas, como artículos de prensa, enseñanzas budistas o listados de personalidades internacionales que el magnate coleccionaba en sus archivos.