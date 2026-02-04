Cerco al presidente
Trump sobre el caso Epstein: "Es hora de que este país pase a otra cosa"
El presidente de EEUU arremete contra una periodista de la CNN que le preguntó sobre las víctimas del depredador sexual: "Usted es la peor periodista, la conozco desde hace 10 años y nunca la he visto sonreír"
Es evidente que la sola mención del caso Epstein -red de vínculos entre el depredador sexual y personajes públicos de primer nivel- incomoda al presidente de EEUU, Donald Trump. Vovió a evidenciarse en la Casa Blanca cuando una periodista de la CNN le preguntó por los nuevos archivos publicados por el Departamento de Justicia. "Es hora de que el país pase a otra cosa, ahora que no salió nada sobre mí", respondió el líder republicano en referencia a la pregunta de la reportera sobre la necesidad de más transparencia en el manejo de los documentos. El caso acogota al presidente que está viendo cómo se le piden explicaciones, desde muchos flancos, sobre sus relaciones con el condenado por agresión sexual que apareció ahorcado en su celda antes del juicio.
Pero Kaitlan Collins, que reporta desde la Casa Blanca para la cadena norteamericana CNN, lejos de conformarse con la respuesta, abúndo en el tema. ¿Qué le diría a las personas que sienten que no han obtenido justicia, señor presidente?, le repreguntó Collins. Fue entonces cuando Trump arremetió contra ella: "Usted es la peor periodista, la CNN no tiene audiencia por gente como usted. Ya sabe, es una mujer joven. No creo haberla visto sonreír nunca, la conozco desde hace 10 años y no creo haber visto nunca una sonrisa en su cara".
Lejos de arredrarse, Collins insistió en que le estaba preguntando por los supervivientes. "¿Sabe por qué no sonríe? -continuó en la misma línea el presidente-. Porque sabe que no está diciendo la verdad. Y ustedes son una organización muy deshonesta, y deberían avergonzarse".
Profesional y respetada
A través de un comunicado, la cadena CNN ha salido en defensa de su reportera describiéndola como una periodista profesional y respetada que informa desde la Casa Blanca con rigor.
Previo a este desenlace, la periodista empezó recordando al presidente que él mismo había dicho que aparecían demócratas en los documentos de Epstein, además de personajes como el empresario Elon Musk y el secretario de Comercio, Howard Lutnick. "¿Ha leído los nuevos archivos publicados por el Departamento de Justicia?", le preguntó Collins, a lo que Trump respondió: "No, no lo he hecho. Tengo muchas cosas que hacer… Usted mencionó dos nombres. Estoy seguro de que están bien. De lo contrario, habría grandes titulares".
No es la primera vez que Trump falta al respeto a los periodistas que le acorralan con preguntas incómodas, especialmente si son mujeres. Hay ya bastantes precedentes, sobre todo con reporteros de la cadena de televisión CNN, crítica con la gestión presidencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
- Relevo en el Mercat Nou de Ibiza: 'Echaré de menos estar cada día con los clientes
- Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?
- La Justicia confirma la violación de una mujer en Ibiza, pero absuelve a los acusados por falta de pruebas
- De la Ibiza de 1970 a la actual en ‘13 instantes’
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia Civil vigila a los conductores de Ibiza
- Arden las redes tras el nuevo fichaje de la UD Ibiza: 'Cómo vas a ser portero y llamarte Paradowski
- Rafael Triguero, alcalde de Ibiza: 'Damos un paso adelante para la recuperación integral de ses Feixes