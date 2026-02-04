Israel bombardea Gaza durante la noche y mata a una decena de personas

En torno a una decena de personas murieron en distintos bombardeos del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza a lo largo de la noche del miércoles, pese al alto el fuego vigente, según los recuentos de los hospitales y servicios de emergencia del enclave. Entre los muertos hay cuatro menores de edad, uno de ellos un bebé de cinco meses, y los ataques se produjeron en varios puntos a lo largo del norte y sur del territorio palestino, fuera del área que sigue bajo control militar de Israel.

El Ejército de Israel aseguró en un comunicado que milicianos gazatíes abrieron fuego contra las tropas en el norte de Gaza e hirieron gravemente a un soldado, tras lo cual "unidades blindadas y naves de las Fuerzas Aéreas llevaron a cabo ataques de precisión en el área". No se pronunció sobre el resto de zonas atacadas.

Preguntado respecto a los menores fallecidos y los bombardeos en el sur y el barrio de Zeitún en la ciudad de Gaza (norte), al incluir sólo el comunicado del Ejército ataques en la zona de Tuffah de la capital (norte), un portavoz castrense respondió a EFE: "Lo que podemos decir es lo que hay en el comunicado, que es sobre el área de Tuffah".

Fuego contra tiendas de campaña

El Hospital Nasser de Jan Yunis (sur de Gaza) registró la llegada de tres fallecidos: Mahmud Ayman Al Rass, de 21 años; Suleiman Abu Sitta, de 28, y Farid Suleiman Abu Sitta, de 12. Fuentes locales señalan que el Ejército disparó fuego de artillería contra tiendas de campaña y residencias de la población en la zona de Qizan Abu Rashwan, al sur de Jan Yunis. También denunciaron fuego desde vehículos militares al este de la ciudad y ataques disparos desde navíos israelíes en las zonas costeras.

En el barrio de Tuffah de la ciudad de Gaza, objetivo de los ataques según el comunicado de las fuerzas armadas, murieron cuatro personas identificadas como Youssef Haboush (36 años), Bilal Haboush (16), Rital Haboush (12) y Ahmad Talaat Haboush (22), según el registro del Hospital Shifa de la capital. Tanto el Hospital Shifa como el Al Ahli, también en la ciudad, recibieron además un número indeterminado de heridos por los ataques, algunos de ellos en estado crítico. Fuentes gazatíes señalaron que los ataques impactaron entre tiendas de campaña y viviendas. Fruto de ello una de las viviendas se incendió. También denunciaron que drones cuadrocópteros del Ejército de Israel abrieron fuego contra la población en la zona.

Más de 500 muertos

Los ataques de las fuerzas armadas alcanzaron también el barrio de Zeitún, en la ciudad de Gaza, causando tres muertos que recibió el Hospital Shifa. Los fallecidos son Ali Ahmad Salmi, de 60 años; Basina Mohammad Ayad, de 55, y Saqr Badr Al Hatto, de cinco meses, según estos registros. El fuego de artillería israelí tuvo por objetivo la calle 10 del área, según fuentes locales.

En su comunicado, el Ejército puntualizó que el ataque de las milicias que hirió al soldado en el norte de Gaza, el cual ya ha sido evacuado a un hospital israelí, constituye una "flagrante violación del acuerdo de alto el fuego".

Casi 530 palestinos han muerto por ataques israelíes en la Franja de Gaza desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego en octubre de 2025. En total, la cifra desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023 supera los 71.800.