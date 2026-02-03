Trump y Petro se reúnen con la mirada puesta en Venezuela y la cuestión del narcotráfico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en el Salón Oval de la Casa Blanca a su colega colombiano, Gustavo Petro. Las fotos oficiales los mostraron estrechando sus manos a la hora del saludo. El visitante llegó también con un regalo personal y recibió a cambio un ejemplar de The Art of the Deal, la biblia del multimillonario, editada en 1987, con una dedicatoria elocuente: "you are great". El receptor del presente necesito que le tradujeran la frase. Cuando escuchó que era "genial" pudo tranquilizarse. Trump a la vez divulgó la foto compartida, con su comentario. "Gustavo, un gran honor. Amo a Colombia”. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo luego que todo había transcurrido en medio de "una actitud muy positiva". Fuentes de la Casa de Nariño y la Embajada colombiana citadas por el diario El Tiempo, de Bogotá, calificaron al encuentro de "cordial y productivo".

La cita en Washington estuvo precedida por roces personales en la red X que amenazaron con concluir en una tormenta. Tras la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero, se alcanzó el pico de una tensión política que se atenuó a partir de una conversación telefónica. De esa plática surgió esta reunión, realizada nada menos que a un mes de la intervención militar de EEUU en Venezuela. Las consecuencias de aquel episodio que Petro en su momento criticó con severidad no fueron ajenas a las conversaciones. Colombia comparte una frontera de más de dos mil kilómetros. La estabilidad de ese país es un asunto que también le compete a Bogotá.

Petro llegó acompañado de la ministra de Exteriores, Rosa Villavicencio, el embajador en los Estados Unidos, Daniel García-Peña, y el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. El anfitrión se rodeó de su secretario de Estado, Marco Rubio, el vicepresidente JD Vance y el senador republicano nacido en Colombia, Bernie Moreno, nada menos que uno de los enemigos declarados del exguerrillero. Para el Gobierno de izquierdas, Moreno es uno de los responsables de las malas relaciones previas a esta cita que se extendió por más de una hora bajo una estricta reserva. Los encontronazos habían comenzado con la política de deportaciones del magnate republicano, prosiguieron en septiembre en el marco de la Asamblea General de la ONU, cuando Petro llamó a los soldados estadounidenses para que desobedecieran las órdenes de Trump y Washington le quitó la visa. El comienzo de los ataques contra embarcaciones en el Caribe sur y el Pacífico colombiano y el desacuerdo sobre la cuestión del narcotráfico no hicieron más que agitar las aguas entre dos jefes de Estado que se mostraron públicamente como férreos antagonistas.

Al borde del abismo

El giro sorpresivo estuvo motivado, en el caso colombiano, por el temor y la indefensión ante el poder militar de EEUU. Antes de la reunión, Trump recordó ese apaciguamiento. Petro, dijo el multimillonario, "ha sido muy amable en el último mes o dos". Antes, en cambio, "era muy crítico, pero ha cambiado mucho su actitud".

"Sabemos que los presidentes han tenido diferencias y seguirán teniéndolas. Lo maravilloso de las relaciones internacionales es que siempre habrá temas de desacuerdo", dijo el embajador colombiano en Washington, Daniel García Peña, antes de que se cerraran las puertas. La reunión tiene un fuerte impacto en la política doméstica colombiana. En un año electoral, con comicios legislativos en abril y presidenciales en mayo, la ultraderecha de ese país ha invocado la figura de Trump como azote de la izquierda y se presentó socialmente como la mejor interlocutora de Estados Unidos.

"Que se eleve la lucha del narcotráfico; nosotros que la hemos sufrido", había pedido Petro antes de estrechar su mano con Trump. Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína, con más de 261.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca, un número récord en comparación con los últimos años. La producción potencial es estimada en unas 3.001 toneladas, de acuerdo con la Oficina de la ONU para las Drogas y el Delito (UNODC). Petro ha puesto en entredicho esa edición y ha destacado logros como la erradicación de 25.000 hectáreas de coca a través de programas de sustitución. EEUU, por su parte cuestiona la manera en que Colombia reporta incautaciones ya que una parte importante de esas toneladas fueron decomisadas fuera del país. El Gobierno considera que eso no habría sido posible sin la colaboración de la inteligencia colombiana.

Noticias relacionadas

El Gobierno de izquierda quiso que la conversación de este martes estuviera precedida por un claro gesto de buena voluntada: la extradicción a EEUU de alias Pipe Tulúa, jefe de La Inmaculada, una de las bandas crueles que operan en el departamento del Valle del Cauca.