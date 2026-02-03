Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La justicia avala la violación de una mujerArchivan el caso del creador de 'Gran Hermano'El hospital de Ibiza incorpora a un oncologoRecuperación de un humedal de IbizaRobos en viviendas de lujo
instagramlinkedin

El agresor tiene 14 años

Una profesora, en estado grave y con "pronóstico vital comprometido" tras ser apuñalada por un alumno en Francia

El suceso ocurrió en centro educativo La Guicharde de esa localidad costera de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul y cercana a la ciudad de Tolón

Imagen de archivo de la Policia francesa.

Imagen de archivo de la Policia francesa. / Europa Press

EFE

París

Una profesora francesa de secundaria se encuentra en estado grave tras haber sido apuñalada este martes por un alumno en el aula y el agresor, de 14 años, ha sido detenido por tentativa de asesinato.

"Una profesora ha sido víctima de una agresión con arma blanca en un centro de secundaria de Sanary-sur-Mer. Mis pensamientos están inmediatamente con la víctima, su familia y toda la comunidad educativa, cuya profunda conmoción comparto", indicó en sus redes sociales el ministro de Educación francés, Édouard Geffray, quien anunció que se desplazará al lugar "inmediatamente".

El suceso ocurrió en centro educativo La Guicharde de esa localidad costera de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul y cercana a la ciudad de Tolón (sureste).

La víctima, que fue trasladada de urgencia al hospital, tiene unos sesenta años, era profesora de artes plásticas y recibió varias puñaladas, en especial en el abdomen.

De acuerdo a los datos aportados hasta el momento por la Fiscalía de Tolón, según informó el medio público Ici, el suceso se produjo alrededor de las 14.00 horas (13.00 GMT) en plena clase.

Noticias relacionadas

"Su pronóstico vital está comprometido en este momento", detalló también la Fiscalía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?
  2. Circular en patinete por Ibiza: multa de 800 euros si no cumples este requisito
  3. Alquiler a 200 euros en Ibiza: así es como puedes optar a los pisos para jóvenes en el centro de la ciudad
  4. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
  5. La DGT lo explica: así es como van a vigilar si llevas la baliza V-16 en Ibiza
  6. Aparece el cartel de una gasolinera de Sant Antoni en el fondo del mar en una jornada de limpieza
  7. Rafael Triguero, alcalde de Ibiza: 'Damos un paso adelante para la recuperación integral de ses Feixes
  8. Una 'tiktoker' cuenta la realidad de trabajar de temporada en Ibiza: 'No es una vida fácil y esto es lo que a mí me cambió

Galería: presentación de 'Hospice', nuevo servicio de acompañamiento para personas con cáncer

Galería: presentación de 'Hospice', nuevo servicio de acompañamiento para personas con cáncer

Una profesora, en estado grave y con "pronóstico vital comprometido" tras ser apuñalada por un alumno en Francia

Una profesora, en estado grave y con "pronóstico vital comprometido" tras ser apuñalada por un alumno en Francia

DIRECTO | Puente comparece en la comisión de transportes del Congreso

Un enero cálido pero extremo en las Pitiusas: Ibiza rozó el cero y las lluvias casi triplicaron lo normal

Un enero cálido pero extremo en las Pitiusas: Ibiza rozó el cero y las lluvias casi triplicaron lo normal

Itinerarios patrimoniales en Ibiza: calendario de recorridos y cómo apuntarse

Itinerarios patrimoniales en Ibiza: calendario de recorridos y cómo apuntarse

El Tribunal de Derechos Humanos condena a Rusia por violar los derechos del líder opositor Navalni

El Tribunal de Derechos Humanos condena a Rusia por violar los derechos del líder opositor Navalni
Tracking Pixel Contents