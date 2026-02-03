Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski confirma que Rusia ha cesado los ataques contra la infraestructura energética lejos del frente

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado este lunes de que las Fuerzas Armadas rusas han cesado en el último día los ataques con misiles y drones suicidas contra la infraestructura energética ucraniana, excepto en lo que respecta a objetivos situados cerca del frente.

"Ayer hubo nuevos ataques rusos contra instalaciones del sector energético en el frente y las comunidades fronterizas, pero no ha habido ataques de misiles rusos ni shaheeds contra la infraestructura energética", ha explicado Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales.

El presidente ucraniano ha indicado que las fuerzas rusas "se concentran su terrorismo contra nuestra logística, principalmente los ferrocarriles", "como en los días anteriores". Así, ha habido ataques contra infraestructura ferroviaria en Dnipró y Zaporiyia. Y en Kiev sigue habiendo más de 200 viviendas sin calefacción, "principalmente a causa de accidentes".