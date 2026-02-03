En Directo
Minuto a minuto
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
EEUU derriba un dron iraní que se aproximó a su portaaviones en el mar Arábigo
Las Fuerzas Armadas estadounidenses derribaron este martes un dron iraní que, según detalló un portavoz militar citado por la cadena Fox News, se aproximó a su portaaviones USS Abraham Lincoln, desplegado por Washington en el mar Arábigo junto a su grupo de combate para ejercer presión sobre Teherán.
México reitera su disposición a aportar "la mesa" para mediar entre Cuba y EEUU
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que su país siempre ha "puesto la mesa" para atender cualquier conflicto, ante una eventual mediación mexicana entre Estados Unidos y Cuba, aunque destacó que esto dependería exclusivamente de la voluntad de ambas naciones. "Eso depende de Cuba y de Estados Unidos (la mediación). Cuba es un país soberano, independiente. Estados Unidos también. México siempre ha puesto la mesa para poder atender cualquier conflicto. En muchos momentos de su historia. Y este no es la excepción", señaló Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.
La reunión entre Trump y Petro en la Casa Blanca se desarrolla a puerta cerrada y sin prensa
La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, se está desarrollando este martes a puerta cerrada en la Casa Blanca y sin acceso a la prensa. Es habitual que Trump decida a última hora permitir la entrada de periodistas al Despacho Oval para formular preguntas cuando recibe a un mandatario extranjero, pero por ahora no ha sido así. El republicano tampoco salió a recibir a Petro en el pórtico del Ala Oeste de la Casa Blanca, como sí hizo anteriormente con otros líderes, entre ellos el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.
Amnistía denuncia la ausencia de "medidas para hacer justicia" en Venezuela pese a las excarcelaciones
La ONG Amnistía Internacional ha denunciado este martes la ausencia de "medidas significativas para hacer justicia" en Venezuela a pesar de las excarcelaciones que han tenido lugar desde que Delcy Rodríguez asumió el cargo de presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro en el ataque de Estados Unidos contra el país caribeño hace un mes. La organización, que considera este acto una "agresión que debilita aún más el orden internacional basado en normas", ha advertido en un comunicado de que la población venezolana se encuentra de nuevo "a la espera de justicia". "Mientras, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Gobierno de Maduro contra el pueblo venezolano siguen sin justicia y sin garantías de no repetición", ha denunciado.
La Fuerza Armada de Venezuela apoya el esfuerzo del Gobierno encargado para la "unión nacional"
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó este martes que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) apoya el "esfuerzo" de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para "promover" la "reconciliación" y la "unión nacional", a un mes del ataque militar de EE.UU. y la captura del presidente Nicolás Maduro.
"Aún con las heridas abiertas, la FANB apoya el esfuerzo que está haciendo la Jefe de Estado al promover la reconciliación, la unión nacional, la recuperación económica y el fortalecimiento del sistema democrático", afirmó el ministro en su Telegram, donde publicó un video con imágenes del ataque militar.
En su mensaje, Padrino López calificó la operación militar estadounidense como "inédita y desproporcionada", y aseguró que la fuerza armada venezolana respondió "con los medios y fuerzas disponibles".
Machado, dispuesta a reunirse con Rodríguez siempre y cuando sea para "definir un cronograma de transición"
La líder opositora venezolana María Corina Machado se ha mostrado este lunes dispuesta a reunirse con la presidenta encargada del país latinoamericano, Delcy Rodríguez, si bien lo ha condicionado a un intercambio para "definir un cronograma de transición" democrática.
"Si es necesario para intercambiar a los efectos de definir un cronograma de transición. Pero lo he dicho, cualquier proceso es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio de 2024 y para una transición", ha señalado en declaraciones a la emisora colombiana Caracol.
Delcy Rodríguez nombra ministra de Turismo a la hija de Diosdado Cabello
Daniella Cabello, hija del ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, ha sido nombrada este lunes como nueva titular de la cartera de Turismo, en sustitución de Leticia Gómez.
Así lo ha anunciado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un breve mensaje en Telegram, donde ha destacado que la mujer de 33 años "asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional" y ha agradecido a Gómez "su valiosa labor al frente de esta importante cartera".
Trump augura una reunión "buena" con Petro alegando que este se volvió "muy amable" tras la captura de Maduro
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido este lunes que la reunión prevista al día siguiente con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, será "buena", alegando que éste último se volvió "muy amable" tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero en un ataque estadounidense sobre Caracas que se saldó además con un centenar de muertos.
"Estoy deseando verle. Vamos a hablar sobre drogas, porque de su país salen cantidades ingentes de drogas. Y estoy deseando ver si vamos a tener una buena reunión", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Delcy Rodríguez recibe en Caracas a la enviada de Trump para Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha recibido este lunes en Caracas a la enviada del presidente estadounidense, Donald Trump para Venezuela, Laura Dogu, según han confirmado las autoridades venezolanas.
"Este lunes 2 de febrero en horas de la tarde la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha reunido con la encargada de negocios de los Estados Unidos de América de la Unidad de Asuntos para Venezuela, Laura Dogu", ha informado el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Miguel Pérez Pirela, en redes sociales.
El encuentro ha tenido lugar en la sede presidencial, el Palacio de Miraflores, y "se ha realizado en el marco de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica".
EEUU pide aplazar al 26 de marzo la próxima vista del caso contra Maduro y su esposa
El Gobierno de Estados Unidos solicitó este lunes aplazar al 26 de marzo la próxima vista en el caso penal contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, alegando razones logísticas y de intercambio de pruebas. En una carta dirigida al juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, el fiscal federal Jay Clayton solicitó que la sesión, originalmente prevista para el 17 de marzo de 2026, se traslade al 26 de marzo. La solicitud, que cuenta con el consentimiento de la defensa de ambos acusados, busca evitar "conflictos de agenda y problemas logísticos".
