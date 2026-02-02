Acuerdo comercial
Trump anuncia que la India comprará crudo venezolano y que dejará de comprárselo a Rusia
Ambos países pactan un acuerdo comercial, por el que se reducirán los aranceles para los productos indios del 25% al 18%
Redacción
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes, tras conversar por teléfono con el primer ministro de la India, Narendra Modi, un acuerdo comercial para reducir los aranceles aplicados a ese país, que a su vez dejará de comprar petróleo a Rusia y lo adquirirá de EEUU y Venezuela. "Hablamos de muchos temas, incluyendo comercio y el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Aceptó dejar de comprar petróleo ruso y comprar mucho más de Estados Unidos y, potencialmente, de Venezuela", detalló el líder republicano en la plataforma Truth Social. Esto "ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania", dijo el líder estadounidense, quien lleva meses presionando a Nueva Delhi para que deje de adquirir crudo ruso.
En el mismo mensaje, Trump anunció que "por amistad y respeto" a Modi, y "a petición suya", acordaron la entrada en vigor de inmediato de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India, mediante el cual Washington reducirá los llamados aranceles recíprocos para los productos indios del 25% al 18%. Según Trump, el Gobierno de Modi trabajará para reducir a cero las barreras arancelarias y no arancelarias para los productos estadounidenses.
Según ese preacuerdo, Modi se habría comprometido a incrementar las importaciones estadounidenses e invertir más de 500.000 millones de dólares en energía, tecnología, productos agrícolas y carbón de EEUU. Sobre Modi, Trump elogió que es uno de sus "mejores amigos y un líder poderoso y respetado en su país".
Trump ya había anunciado el sábado pasado que la India comenzaría a comprar crudo de Venezuela, cuyo sector petrolero se ha liberalizado desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero. El republicano había dicho entonces que ese acuerdo serviría para que Nueva Delhi dejara de adquirir crudo de Irán.
La India es uno de los mayores compradores de petróleo ruso, motivo por el que Washington le impuso aranceles secundarios del 25%. Modi habló el viernes por teléfono con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y ambos pactaron "profundizar la cooperación energética" bilateral.
La Unión Europea y la India firmaron hace una semana un acuerdo de libre comercio, uno de los más grandes del mundo, tras casi 20 años de negociaciones.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
- Herido grave un motorista tras chocar contra una palmera en Ibiza
- Circular en patinete por Ibiza: multa de 800 euros si no cumples este requisito
- Coses Nostres: El árbol sagrado habitado de espíritus en Ibiza
- La Justicia desinfla un multazo por fiestas ilegales en Ibiza de 165.000 a 3.000 euros
- El temporal destapa de nuevo la barcaza salinera encallada en una playa de Ibiza hace más de 60 años
- Manda el pueblo, manda el fogón': Sant Antoni calienta motores para el Arroz de Matanzas con un hit musical
- Indemnizada con más de 50.000 euros por un accidente a caballo en Ibiza