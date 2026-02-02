Guerra en Gaza
Google violó sus normas al vender su IA a un contratista militar de Israel, según 'The Washington Post'
Un exempleado del gigante tecnológico demanda a la compañía por ayudar a un cliente militar israelí a analizar imágenes registradas desde drones y alega que, al incumplir su compromiso público, se engaño a inversores y reguladores
Google violó sus propias políticas que en 2024 prohibían vender sus sistemas de inteligencia artificial con fines militares para ayudar a un contratista de Israel a analizar los vídeos registrados desde drones. Así lo desvela un antiguo empleado del gigante tecnológico en una denuncia confidencial a la que The Washington Post ha podido acceder.
Según alega el demandante, la compañía prestó asistencia a la firma tecnológica israelí CloudEx, que vende a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, por sus siglas en inglés) armas y sistemas de vigilancia que después han sido desplegados en Gaza. El contratista utilizó Gemini, la IA de Google, para analizar las imágenes captadas e identificar objetos como drones, soldados o vehículos blindados.
En ese momento, Google indicaba en sus "principios de IA" que no utilizaría su tecnología para alimentar sistemas que "violaran las normas aceptadas internacionalmente". Según el demandante, la compañía incumplió ese compromiso y, al contradecir lo declarado públicamente, también engañó tanto a inversores como a las autoridades reguladoras.
"El proceso [de revisión ética de la IA] es sólido y, como empleados, se nos recuerda regularmente la importancia de los principios de IA de la empresa. Pero en lo que respecta a Israel y Gaza, ocurrió lo contrario. (...) Presenté la denuncia ante la SEC [Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos] porque consideré que la empresa debía rendir cuentas por este doble rasero", ha señalado el demandante en declaraciones a The Washington Post.
Google ha refutado las acusaciones, asegurando que CloudEx gastaba menos de doscientos dólares al mes en productos de IA, un uso demasiado reducido de sus servicios para ser "significativo". "Respondimos a una pregunta de uso general, como haríamos con cualquier cliente, con información estándar del servicio de asistencia técnica, y no proporcionamos ninguna otra ayuda técnica", ha indicado un portavoz de la compañía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
- Herido grave un motorista tras chocar contra una palmera en Ibiza
- Circular en patinete por Ibiza: multa de 800 euros si no cumples este requisito
- Coses Nostres: El árbol sagrado habitado de espíritus en Ibiza
- La Justicia desinfla un multazo por fiestas ilegales en Ibiza de 165.000 a 3.000 euros
- El temporal destapa de nuevo la barcaza salinera encallada en una playa de Ibiza hace más de 60 años
- Manda el pueblo, manda el fogón': Sant Antoni calienta motores para el Arroz de Matanzas con un hit musical
- Indemnizada con más de 50.000 euros por un accidente a caballo en Ibiza