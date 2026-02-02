Noruega
Arrestan al hijo de la princesa Mette-Marit dos días antes de su juicio por violación y agresiones
"Ha sido imputado por agresión corporal, amenazas con un cuchillo y quebrantamiento de la prohibición de visitar a una persona", consta en un comunicado de la policía
EFE
Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, ha sido arrestado la víspera, antes de afrontar el martes un juicio por varios casos de violación y agresiones debido a la supuesta comisión de nuevos delitos, informó este lunes la Policía de Oslo.
"Marius Borg Høiby fue detenido por la policía el domingo por la noche y ha sido imputado por agresión corporal, amenazas con un cuchillo y quebrantamiento de la prohibición de visitar a una persona", consta en un comunicado. La Policía noruega ha informado de que Høiby comparecerá ante el juez este lunes y que pedirá cuatro semanas de prisión preventiva para él debido al peligro de que vuelva a cometer nuevos delitos.
Høiby, de 29 años y que no es miembro de la Casa Real, ha sido acusado con anterioridad de 38 delitos, entre ellos cuatro casos de violaciones a distintas parejas mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria; y otros de agresiones, amenazas, drogas, daños, alteración del orden público y de tráfico. "Se trata de actos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas. La pena máxima para los delitos mencionados en la acusación es de cárcel de hasta diez años", dijo el pasado 18 de agosto el fiscal, Sturla Henriksbø, al presentar la acusación.
El joven, que ha admitido tener problemas con el alcohol y otras drogas además de padecer problemas psíquicos, ha reconocido sólo los delitos de violencia contra una mujer, amenazas a un hombre y haber transportado varios kilos de marihuana hace seis años.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
- Herido grave un motorista tras chocar contra una palmera en Ibiza
- Circular en patinete por Ibiza: multa de 800 euros si no cumples este requisito
- Coses Nostres: El árbol sagrado habitado de espíritus en Ibiza
- La Justicia desinfla un multazo por fiestas ilegales en Ibiza de 165.000 a 3.000 euros
- El temporal destapa de nuevo la barcaza salinera encallada en una playa de Ibiza hace más de 60 años
- Manda el pueblo, manda el fogón': Sant Antoni calienta motores para el Arroz de Matanzas con un hit musical
- Indemnizada con más de 50.000 euros por un accidente a caballo en Ibiza