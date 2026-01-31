Plasman la cara de Meloni en un ángel en la restauración de los frescos de una basílica de Roma

Un ángel con el rostro muy parecido al de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, apareció tras una reciente restauración en la basílica de San Lorenzo in Lucina, en el centro de Roma, y la oposición ya ha pedido explicaciones, según informó este sábado el diario 'La Repubblica'.

Sobre el busto de mármol del rey Humberto II de Saboya en la Basílica de San Lorenzo in Lucina se encuentran los frescos de dos ángeles y uno de ellos apareció en los últimos días con una nueva cara que se asemeja a la de Meloni, muy diferente a la figura alada que existía antes sosteniendo un pergamino, en frente de otro ángel que ofrece la corona al soberano.

La restauración estuvo a cargo de Bruno Valentinetti, un hombre que se define como sacristán y decorador y que es "un voluntario que está en la iglesia todas las mañanas de 8 a 12", cuyo nombre ha quedado grabado en una inscripción en latín: "Instauratum et exornatum, Bruno Valentinetti d. C. MMXXV", indica el diario.

Valentinetti realizó la decoración de esa misma capilla en 2002 y 'La Repubblica' asegura, tras consultar a una restauradora que dice haber colaborado con él, que también es el autor de algunas "decoraciones para la residencia de Silvio Berlusconi en la localidad de Macherio". "El parecido con Meloni lo veis vosotros, yo sólo he recalcado la figura que había antes", dijo Valentinetti entre risas, aseguran varios medios.

Tras conocer la noticia, el párroco de la basílica explicó al diario que había ido a la iglesia a comprobar si era cierto y que a él "también le parece Giorgia Meloni", pero no ve "nada malo en haber retratado a la primera ministra". "Quizás Bruno Valentinetti, el restaurador, no sea precisamente un hombre de izquierdas. Pero no es pintor de casas, y es muy bueno", afirmó.

"Estas son las almas del purgatorio. En las iglesias hay los peores bustos, y no todos son santos. Esto no significa que Meloni esté en el purgatorio, ni que sea una santa. Cada uno se inspira en quien quiere", añadió el sacerdote, que fue quien encargó la obra a Valentinetti.

"Inaceptable" para la oposición

El opositor Partido Demócrata tachó de "inaceptable" que el rostro de Meloni apareciera en la restauración, en una nota de su portavoz en la comisión de cultura de la Cámara de los diputados, Irene Manz.

"Pedimos que el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, active inmediatamente la superintendencia de Roma en relación con la noticia publicada por 'La Repubblica' sobre la restauración de la basílica de San Lorenzo in Lucina", dijo Manz, pese a que el párroco defiende que la superintendencia no tiene competencia en este caso.

"La hipótesis de que una intervención de restauración en un bien protegido pueda haber producido una imagen atribuible a un rostro contemporáneo representa una violación potencial y grave del Código de Bienes Culturales y Paisajísticos, que prohíbe las alteraciones arbitrarias, las personalizaciones y las intervenciones que no se basen estrictamente en criterios científicos e histórico-artísticos", añadió Manz.

San Lorenzo en Lucina es una plaza histórica de Roma, centro de la política romana, ya que está cerca de la Cámara de los diputados y allí se encontraba la histórica oficina de Giulio Andreotti, y también estuvo la sede de Forza Italia.

En la basílica se encuentra el monumento funerario del soberano, acompañado de una inscripción que recuerda cómo Humberto II, "cristianamente resignado a la voluntad divina", pues prefirió el exilio a la guerra civil.