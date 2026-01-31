En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
El Ejército israelí mató este sábado a 12 gazatíes, incluidos varios niños, según informaron dos hospitales de la Franja, en una de las jornadas más letales desde la entrada en vigor del alto el fuego
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Irán reitera su disposición a firmar un acuerdo nuclear "justo y equitativo"
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha reiterado este viernes el compromiso del Gobierno iraní de sellar un acuerdo nuclear "justo" con los intereses de su pueblo y ha agradecido a las autoridades "hermanas" de Turquía sus esfuerzos en pro de la paz y la seguridad regionales. "Irán nunca ha buscado armas nucleares y está dispuesto a aceptar un acuerdo nuclear justo y equitativo que satisfaga los intereses legítimos de nuestro pueblo; esto incluye asegurar el 'no a las armas nucleares' y garantizar el levantamiento de las sanciones", ha expresado Araqchi en una publicación en redes sociales tras reunirse con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y su ministro de Exteriores, Hakan Fidan.
Israel mata a 12 gazatíes, incluidos niños, en ataques en el norte y sur de Gaza
El Ejército israelí mató este sábado a 12 gazatíes, incluidos varios niños, según informaron dos hospitales de la Franja, en la que es ya una de las jornadas más letales desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre. Los ataques tuvieron lugar tanto en el norte como en el sur de Gaza, incluidos un bombardeo contra una tienda de campaña en Jan Yunis y un apartamento al este de la ciudad de Gaza, y entre los muertos hay un padre, sus tres hijos y tres de sus nietos.
El Ejército de Israel anuncia la captura de un supuesto comandante de Hamás que "huía" por un túnel en Gaza
El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la captura de un supuesto comandante de Hamás que "huía" por un túnel en el sur de la Franja de Gaza junto a otros ocho milicianos que han sido objeto de ataques israelíes, a pesar del alto el fuego en vigor desde finales de 2024. "Uno de los terroristas ha sido arrestado mientras intentaba escapar y esconderse. Es un comandante central del batallón de Rafá Este de la organización terrorista Hamás", reza un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
Trump reitera que la flota que se dirige a Irán es "incluso mayor" que la de Venezuela
El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este viernes de que la flota que se dirige a Irán es "incluso mayor" que la movilizada frente a Venezuela, aunque dejó la puerta abierta a un posible acuerdo con Teherán. "Una gran armada, una flota se dirige hacia Irán, y es incluso mayor que la que teníamos cerca de Venezuela (...) Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Puedo decir esto: ellos sí quieren llegar a un acuerdo", aseguró el mandatario durante unas declaraciones a la prensa en el Despacho Oval.
"Iban a ahorcar a 837 personas. Y les dije: Si lo hacen, pagarán un precio como nadie ha pagado antes. Dieron marcha atrás y lo aprecio", añadió.
Preguntado por si está dando a Teherán un plazo para llegar a un acuerdo antes de emprender acciones militares, el republicano contestó que "solo ellos lo saben con certeza". "No quiero hablar de nada que tenga que ver con mis acciones militares. Pero tenemos una flota tremendamente poderosa allí. Tenemos los barcos más poderosos del mundo. Tenemos el ejército más poderoso del mundo, con mucha diferencia", afirmó.
Israel mata de madrugada al menos a tres palestinos en el sur de Gaza
El Ejército israelí mató este viernes de madrugada al menos a tres palestinos en Rafah, sur de Gaza, de donde dice emergieron de un túnel un total de ocho presuntos milicianos, de acuerdo con un comunicado castrense. "Durante la noche del viernes, tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron a ocho terroristas que emergieron de una infraestructura terrorista subterránea en el este de Rafah", afirma el texto, que confirma que mataron a tres.
EEUU sanciona a altos mandos iraníes y los acusa de "represión violenta"
Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones contra altos funcionarios iraníes y redes financieras vinculadas a Teherán por su papel en lo que calificaron de "represión violenta" de las protestas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, incluyó entre los sancionados al ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni Kalagari, a quien responsabiliza de supervisar las fuerzas de seguridad implicadas en la "muerte y detención de miles de manifestantes pacíficos".
Irán se abre a iniciar negociaciones con EEUU sobre su programa nuclear tras las amenazas de Trump
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se ha mostrado dispuesto este viernes a iniciar negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos siempre que Washington deje de lado las exigencias "unilaterales" y se tengan en cuenta las preocupaciones "legítimas" de Teherán tras las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.
Tras reunirse con su homólogo turco, Hakan Fidan, en la ciudad de Estambul, Araqchi ha afirmado que Teherán actuará "con seriedad en la defensa de su soberanía y seguridad nacional", mientras que "se mantiene firme en el uso de la diplomacia para asegurar los intereses de la nación iraní y preservar la paz y seguridad regionales".
El Parlamento de Irán planea responder a la UE y declarar "terroristas" a los ejércitos europeos
El Parlamento iraní planea declarar a los ejércitos de los Estados miembros de la Unión Europea como organizaciones terroristas en una medida de represalia contra la misma decisión anunciada ayer por los 27 sobre la Guardia Revolucionaria de Irán.
La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, anunció un acuerdo político en el seno de la UE para designar organización terrorista a la rama de las Fuerzas Armadas iraníes en respuesta a la represión de Teherán desde hace semanas contra las protestas en su país, que el estamento clerical iraní achaca a una operación de sabotaje orquestada por Estados Unidos e Israel.
Turquía se ofrece para mediar entre Irán y EEUU ante la amenaza de un ataque contra el país persa
Turquía se ha ofrecido este viernes como mediadora entre Irán y Estados Unidos para "evitar la guerra" en un conflicto "que tiene que ser solucionado por la vía diplomática". Así lo ha asegurado el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, en una rueda de prensa conjunta en Estambul junto con su homólogo iraní, Abbás Araghchi. (Seguir leyendo)
Israel abrirá el cruce de Rafah con Gaza para el paso de personas el próximo domingo
El Ejército israelí anunció este viernes que el cruce de Rafah, que conecta Egipto con Gaza y que está bajo su control militar, será reabierto el próximo domingo, tanto para la entrada como para la salida de personas.
Un comunicado del Gogat, el brazo militar que gestiona los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, anunció hoy que, de acuerdo con el alto el fuego, Rafah abrirá el próximo 1 de febrero "en ambas direcciones, con circulación limitada de personas".
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
- Plenos de Ibiza: Podemos quiere prohibir que se juegue a fútbol en los colegios de Sant Antoni
- Multazo al conductor de una furgoneta de obras que aparcó en una plaza de discapacitados y tiró basura voluminosa fuera de los contenedores y de horario
- La Aemet activa la alerta naranja por rachas de hasta 90km/h en Ibiza y Formentera
- Carmen Ferrer amenaza a la concejala de Vox en Santa Eulària: 'A la tercera, te echaré del pleno
- Sofía García, eivissenca a Vic: «M’han dit comentaris com ‘heu de sortir molt de festa’»
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza