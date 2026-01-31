Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Trump reitera que la flota que se dirige a Irán es "incluso mayor" que la de Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este viernes de que la flota que se dirige a Irán es "incluso mayor" que la movilizada frente a Venezuela, aunque dejó la puerta abierta a un posible acuerdo con Teherán. "Una gran armada, una flota se dirige hacia Irán, y es incluso mayor que la que teníamos cerca de Venezuela (...) Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Puedo decir esto: ellos sí quieren llegar a un acuerdo", aseguró el mandatario durante unas declaraciones a la prensa en el Despacho Oval.

"Iban a ahorcar a 837 personas. Y les dije: Si lo hacen, pagarán un precio como nadie ha pagado antes. Dieron marcha atrás y lo aprecio", añadió.

Preguntado por si está dando a Teherán un plazo para llegar a un acuerdo antes de emprender acciones militares, el republicano contestó que "solo ellos lo saben con certeza". "No quiero hablar de nada que tenga que ver con mis acciones militares. Pero tenemos una flota tremendamente poderosa allí. Tenemos los barcos más poderosos del mundo. Tenemos el ejército más poderoso del mundo, con mucha diferencia", afirmó.