Venezuela
Delcy Rodríguez anuncia una amnistía general para todos los presos políticos
Redacción
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este viernes una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país.
Rodríguez ha hecho el anuncio en un acto en el Tribunal Superior de Justicia, menos de un mes después de la operación del ejército de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro, que permanece encarcelado en Nueva York.
La presidenta encargada del país avanzó, a la vez, el cierre de la temida cárcel del Helicoide, erigida en símbolo de la represión del chavismo. El centro, según afirmó, será reconvertido en una instalación deportiva.
El jueves, el presidente de EEUU, Donald Trump, mantuvo una conversación con Rodríguez en la que ambos abordaron la reapertura del espacio aéreo comercial sobre Venezuela.
Además, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó una reforma a la Ley de Hidrocarburos impulsada por Rodríguez para atraer inversiones extranjeras en medio del nuevo escenario dejado por el ataque militar de EEUU, que ha puesto al petróleo entre las prioridades de la relación entre Caracas y Washington.
