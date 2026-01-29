El zar de la frontera de Trump condiciona un potencial repliegue de ICE en Mineápolis a la cooperación de autoridades locales

“No estamos renunciando a nuestra misión en absoluto. Solo vamos a hacerla de forma más inteligente”. Así ha hablado este jueves en Mineápolis Tom Homan, el zar de la frontera de Donald Trump, enviado por el presidente para tratar de reconducir la crisis política y social disparada después de que dos estadounidenses murieran en la ciudad a manos de agentes federales de ICE y de la Patrulla Fronteriza.

En una rueda de prensa en el edificio federal Whipple de Mineápolis, Homan ha insistido en que la cooperación de las autoridades locales a la hora de facilitar la detención de inmigrantes es la única vía que hará posible reducir la presencia de agentes federales.

“La retirada de recursos de la ley depende de la cooperación. Conforme veamos esa cooperación sucederá el repliegue”, ha asegurado Homan, que ha hablado de reuniones que ha mantenido con líderes estatales y locales como el gobernador, Tim Walz, el fiscal general, Keith Ellison y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey.

“Hasta que desaparezcan los problemas”

Homan ha asegurado que va a quedarse “hasta que desaparezcan los problemas”. Y no ha querido concretar cuántos agentes quedan en Mineápolis, de donde algunos fueron retirados junto a quien fue jefe de la operación, Gregory Bovino, después de que el sábado agentes fronterizos mataran a Alex Pretti. El despliegue que empezó en diciembre en la “Operación Refuerzo Metropolitano” llegó a superar los 3.000 agentes.

Homan ha admitido que “las cosas se pueden hacer mejor” en el despliegue de ICE y CBP, ambas parte del Departamento de Seguridad Nacional y ha reconocido que “ninguna agencia es perfecta”.

Criminales

Homan, que está “sobre el terreno” desde el lunes” y ha identificado su misión como “recuperar la ley y el orden”, ha indicado que lo que van a hacer es “poner el foco en operaciones específicamente diseñadas” para perseguir a “inmigrantes criminales” y ha prometido que se va a "dar prioridad a la seguridad pública y la seguridad nacional”.

Ese ha sido históricamente el método de funcionamiento de ICE pero en Mineápolis sus agentes y los fronterizos han estado actuando de forma mucho más agresiva y amplia. Ha habido episodios de violencia arbitraria, paradas aleatorias y detenciones y arrestos en lugares que tradicionalmente se dejaban fuera de las operaciones como escuelas, hospitales o iglesias o lugares donde acuden los inmigrantes a buscar trabajos. En esas operaciones se han visto afectados también ciudadanos estadounidenses, inmigrantes con papeles y otros sin antecedentes, y la agresividad y dureza han contribuido a incrementar las protestas ciudadanas y la resistencia a las operaciones en las comunidades.

Pese a ese anuncio, y en un momento de su intervención en que ha culpado de la situación migratoria a la Administración de Joe Biden, Homan también ha lanzado un mensaje de advertencia a todos los inmigrantes y ha subrayado que “si estás de forma ilegal en el país nunca dejas de estar expuesto” a la acción de las autoridades.

Rebajar la retórica

El zar de la frontera, que fue en su día miembro de la agencia fronteriza y en el primer mandato de Trump fue responsable en funciones de ICE, ha usado un tono mucho más comedido que el que emplearon Bovino, la secretaría de seguridad Nacional, Kristi Noem, o el asesor de Trump Stephen Miller tras la muerte de Pretti.

No ha querido comentar ni esa muerte ni la de Renee Nicole Good, y ha dicho que aunque tiene “opinión personal” prefiere “dejar que las investigaciones sigan su curso y se vea dónde van”.

“La retórica hostil y las amenazas peligrosas deben parar”, ha declarado Homan, que obviando que parte de esa retórica ha salido del propio gobierno ha afirmado que ese es el mensaje que le ha dado el presidente. “Trump quiere que se arregle esto y lo voy a arreglar“, ha declarado también el responsable federal, que ha llamado a quienes protestan las acciones de los agentes en las calles a cambiar de tácticas: “Si no os gusta lo que hace ICE id a protestar al Congreso”.