Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Palestina advierte de la "escalada" que supone la construcción de una carretera que divide Cisjordania

La Autoridad Palestina ha denunciado que el reciente anuncio del Gobierno israelí de la futura construcción de una carretera alrededor de la ciudad de Al Eizariya, ubicada en la gobernación de Jerusalén, supone una "peligrosa escalada" en Cisjordania y tiene como objetivo aislar a la población palestina.

El portavoz de la Presidencia palestina, Nabil Abu Rudeiné, ha explicado en un comunicado recogido por la agencia de noticias WAFA que la carretera confinará a los residentes palestinos a otras rutas "segregadas" e impedirá que tengan acceso a carreteras principales como parte del proyecto de asentamientos E1 en Cisjordania.