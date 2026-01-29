En Directo
Minuto a minuto
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Donald Trump ha asegurado que la flota de barcos que envió a Irán está lista y para "cumplir su misión con rapidez y violencia", al igual que en Venezuela
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Delcy Rodríguez se declara dispuesta al "diálogo" con la oposición
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este martes que está dispuesta al diálogo con el "extremismo" de su país, en una alusión a la oposición, pero no a admitir "otra agresión", luego de la captura del mandatario Nicolás Maduro durante un ataque militar en Caracas, el pasado 3 de enero. En la ceremonia, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria aseguró que en el diálogo pueden participar "todos los que amen a Venezuela de verdad", pero pidió a aquellos que "pretendan perpetuar el daño y la agresión" quedarse "en Washington".
Marco Rubio: "Nos encantaría ver un cambio de régimen en Cuba"
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este miércoles que a la Administración del presidente, Donald Trump, le "encantaría" ver un cambio de "régimen" en Cuba, aunque matizó que eso no significa que Washington vaya a provocarlo. "Nos gustaría, pero eso no significa que vayamos a provocar un cambio, aunque nos encantaría verlo. No cabe duda de que sería un gran beneficio para Estados Unidos que Cuba dejara de estar gobernada por un régimen autocrático", aseguró Rubio durante su audiencia ante el Senado prevista para informar de los planes de la Administración en Venezuela.
La Fuerza Armada de Venezuela reconoce a Delcy Rodríguez como su comandante en jefe
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue reconocida este miércoles como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela, 25 días después de que Estados Unidos capturara en Caracas al mandatario Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y los trasladara a Nueva York.
En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), los distintos componentes de la FANB, encabezados por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, juraron lealtad a la líder chavista.
María Corina Machado pide una "transición real" en Venezuela
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, pidió este miércoles, tras reunirse en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que haya una "transición real" en Venezuela tras la cual no quede "un sector del régimen en el poder".
Machado salió de la reunión asegurando que son "horas y días decisivos" para el futuro de su país y afirmó que su movimiento tiene el respaldo del jefe de la diplomacia estadounidense, a quien definió como "una de las personas que mejor entiende el hemisferio".
"Nosotros estamos dispuestos y estamos trabajando en facilitar una transición real. Esto no es una transición a la rusa donde se quedan las mafias en el poder", respondió a la prensa al ser cuestionada si estaría dispuesta a entrar en un Gobierno de transición con la presidenta encargada, la chavista Delcy Rodríguez.
EEUU gestionará el pago de servicios públicos clave de Venezuela con el dinero de la venta de petróleo
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado que Washington gestionará a través del dinero de la venta del petróleo venezolano cómo se financiarán algunos de los servicios clave a los que no puede hacer frente el Gobierno de Venezuela, tales como la Policía o la recogida de basuras.
"Parte de lo recaudado se destinará a financiar una auditoría para garantizar que así se gaste el dinero", ha adelantado Rubio en su primera audiencia pública ante el Congreso tras la operación militar en Caracas que se saldó con el arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la primera dama Cilia Flores.
Consultado por los legisladores sobre si EE. UU. prevé recurrir al poder militar u otros mecanismos de coerción para propiciar un cambio de Gobierno en la isla, Rubio respondió que así lo establece la legislación estadounidense.
El fiscal general de Venezuela tacha las acusaciones contra Maduro de "improvisadas" y "sin fundamento"
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha afirmado que las acusaciones en Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro son "improvisadas" y carecen de "fundamento jurídico alguno", después de haber tenido acceso a su expediente y al de su esposa, Cilia Flores, capturados hace cerca de un mes por fuerzas estadounidenses en un histórico operativo en Caracas, que dejó además un centenar de muertos.
"Venezuela defenderá la inocencia del presidente y su esposa", ha reafirmado el fiscal en una entrevista para la emisora colombiana Blu Radio, en la que ha explicado esas acusaciones contra Maduro y Flores se basan en su relación con el Cartel de los Soles, que no es más que "una creación de la CIA y la DEA".
Marco Rubio pone como ejemplo para Venezuela la transición democrática española
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, puso este miércoles como ejemplo para Venezuela la transición democrática española tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.
"Hay precedentes. Puedo mencionar varios ejemplos, como España o Paraguay, lugares donde hubo una transición de un régimen autocrático a una democracia y llevó tiempo", dijo Rubio durante una audiencia en el Senado para explicar la política de la Administración de Donald Trump hacia Venezuela.
El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que ahora no puede dar "un plazo exacto" de cuánto tiempo tardará la transición en Venezuela, pero subrayó que "no puede durar para siempre".
Trump asegura que "una flota mayor" que la enviada a Venezuela va hacia Irán y amenaza con un ataque
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que "una flota mayor" que la enviada a Venezuela antes del ataque en el que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se está dirigiendo hacia Irán y ha amenazado con un ataque "mucho peor" que el ejecutado en junio de 2025 si no hay un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. "Una enorme armada se dirige a Irán. Avanza con rapidez, gran poder, entusiasmo y determinación", ha dicho en un mensaje en redes sociales, donde ha destacado que "es una flota más grande, liderada por el gran portaaviones 'USS Abraham Lincoln', que la enviada a Venezuela".
Rusia asegura que hay "pánico" en la OTAN por la impotencia frente a la pretensiones de EEUU en Groenlandia
Rusia ha señalado este miércoles que hay "pánico" en el seno de la OTAN por la impotencia de los aliados frente a las pretensiones de Estados Unidos de controlar la isla de Groenlandia, territorio semiautónomo bajo soberanía de Dinamarca."Dentro de la alianza, la gente está entrando en pánico porque entiende que se encuentra en una situación de 'zugzwang' y no tiene a nadie a quien quejarse", ha asegurado la portavoz del Ministerio de Exteriores rusa, Maria Zajarova, en referencia al movimiento de ajedrez en el que un jugador está obligado a mover aún a sabiendas de que empeora su posición.
