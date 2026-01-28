Apartados de sus funciones a los agentes de la Patrulla Fronteriza que dispararon a Pretti en Minneapolis

Los agentes federales que participaron en el tiroteo mortal del sábado contra un ciudadano estadounidense en Minneapolis han sido apartados temporalmente, según informó este miércoles la cadena FOX citando al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Los agentes de la Patrulla Fronteriza involucrados en la muerte de Alex Pretti, de 37 años, fueron apartados como parte del protocolo regular del DHS tras un tiroteo, confirmó el reportero de FOX Bill Melugin en su cuenta de X.

No está claro cuántos han sido puestos en licencia administrativa. En videos tomados por testigos en el momento del tiroteo se puede observar a hasta ocho agentes enmascarados. Este martes trascendió que al menos dos integrantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dispararon sus armas durante el tiroteo en el que murió el enfermero en Minneapolis el sábado, de acuerdo a un informe del DHS entregado al Congreso. El informe inicial, revisado y citado por las cadenas CNN y CBS News, explica que los agentes de la CBP estaban forcejeando con Pretti cuando uno de ellos gritó "¡Tiene un arma!".

"Aproximadamente cinco segundos después, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su Glock 19, de dotación de la CBP, y un agente de Aduanas y Protección Fronteriza también disparó su Glock 47, de dotación de la CBP, contra Pretti", dice el documento citado por la CNN. El informe no especifica si las balas disparadas por ambos impactaron en Pretti, que se encontraba en el suelo.

El enfermero recibió cerca de una decena de disparos a quemarropa cuando intentaba defender a una mujer que había sido empujada por un agente migratorio. El documento explica que "después del tiroteo, un agente de la Patrulla Fronteriza informó de que tenía en su poder el arma de fuego de Pretti". En los videos tomados por testigos se puede ver que el arma fue retirada de la cintura del enfermero antes de que los agentes le dispararan. La víctima nunca la empuñó o intentó sacarla, según se puede apreciar en las imágenes.

La situación que causó el asesinato

Inicialmente, el DHS dijo que Pretti "se acercó" a los agentes de la CBP con un arma de fuego semiautomática de 9 mm, de acuerdo a un comunicado entregado el sábado. Pero el informe de la CBP al Congreso no afirma que Pretti intentara sacar su arma de fuego, de la que tenía permiso. El documento también explica los momentos previos a la muerte del enfermero, cuando los agentes de la CBP que realizaban un operativo fueron "abordados por dos mujeres que hacían sonar silbatos". Un agente ordenó a las mujeres que "se apartaran de la carretera" y fue entonces cuando estos se encontraron por primera vez con Pretti, que estaba grabando la situación con su celular. Los videos de testigos mostraron cómo el enfermero quiso ayudar a una de las mujeres que fue empujada.

Ola de protestas

La muerte de Pretti ha desatado una ola de protestas en todo Estados Unidos que obligaron al Gobierno del presidente Donald Trump a retirar del operativo de Minneapolis a Gregory Bovino, designado como "comandante general" de la Patrulla Fronteriza y que regresó a su antiguo puesto en El Centro, California.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, confirmó la suspensión de los agentes, aludiendo a que se trata del "protocolo estándar" después de que el Departamento afirmase en un informe enviado al Congreso que fueron dos los agentes que tirotearon a Pretti.

La Asociación Nacional del Rifle (NRA), el grupo de presión más importante de Estados Unidos a favor de la posesión de armas de fuego, recordó en un comunicado que incluso si Pretti tuviera un arma, la Constitución prohíbe a los agentes de la ley disparar a ciudadanos armados si no representan una amenaza inminente.