Accidente aéreo
Mueren los 15 pasajeros del avión desaparecido en Colombia tras ser hallado accidentado
EFE
Bogotá
El avión de la compañía colombiana Satena que desapareció este miércoles en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela) fue hallado accidentado con sus 15 pasajeros desaparecidos, confirmaron las autoridades.
El secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero, confirmó a Noticias Caracol que la aeronave fue hallada por campesinos de la vereda (aldea) de Curasica, en el municipio de Playa de Belén, que les informaron a las autoridades que no encontraron a ninguna persona viva.
- Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
- El Parador de Ibiza lanza una oferta especial con descuento para residentes
- El primer polideportivo de Ibiza que llevará el nombre de una empresa
- Encuentran al joven alemán desaparecido en Ibiza
- Ibiza se prepara para el eclipse: la DGT activa medidas especiales de tráfico en Baleares
- Mario Picazo advierte: la borrasca 'Joseph' llega a Ibiza con fuerza y dejará una semana de fuerte temporal
- ¿Cuándo vuelve la alerta por temporal de viento a Ibiza?
- El temporal obliga a cancelar conexiones marítimas con Ibiza