Crisis en el Caribe
Trump asegura que Cuba "está a punto de caer" porque ya no recibe petróleo de Venezuela
EFE
Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Cuba "está a punto de caer" porque no recibe petróleo de Venezuela desde que Nicolás Maduro fue depuesto del poder.
"Cuba está a punto de caer. Cuba es una nación que está muy cerca del colapso", aseguró a la prensa antes de celebrar un mitin en Iowa.
(Habrá ampliación)
