EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos bombardeó este sábado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

EEUU planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político El Gobierno de Estados Unidos trabaja ya en el establecimiento de su presencia en Venezuela, incluyendo elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), para influir en el nuevo escenario político que previsiblemente se abre tras la captura del presidente, Nicolás Maduro, en una suerte de avanzadilla antes de que ambos países retomen relaciones diplomáticas, según publica la cadena CNN en base a información de distintas fuentes. Washington dependerá en gran medida de la CIA para asentarse en Venezuela antes de ratificar su presencia diplomática oficial. "El Departamento de Estado planta la bandera, pero es la CIA quien realmente ejerce la influencia", ha señalado una de estas fuentes a la cadena estadounidense, quien ha detallado que el objetivo es preparar el terreno a través de los primeros contactos informales "que los diplomáticos no pueden tener".

Foro Penal contabiliza 266 excarcelaciones en Venezuela desde la caída de Maduro La ONG venezolana Foro Penal ha contabilizado 266 excarcelaciones de "presos políticos" desde que comenzó la última oleada de liberaciones el pasado 8 de enero, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación militar de Estados Unidos en Caracas y los primeros pasos de las autoridades interinas de Delcy Rodríguez. En un mensaje en redes sociales, el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, ha confirmado 266 excarcelaciones desde el pasado día 8. "Estamos verificando otras del día de ayer", ha indicado, después de que en la jornada del domingo se produjera más de un centenar de liberaciones.

Robles cree que "se ha vulnerado el ordenamiento jurídico internacional" en Venezuela La ministra de Defensa, Margarita Robles, señaló los recientes acontecimientos en Venezuela, donde dijo que "se ha vulnerado el ordenamiento jurídico internacional". También aludió a las pretensiones de EEUU sobre Groenlandia, y afirmó que "no hacen sino poner de manifiesto la necesidad de un liderazgo fuerte y sólido de la Unión Europea", para que "desarrolle e impulse una política común de seguridad y defensa", que abogue por "el mantenimiento del ordenamiento jurídico internacional basado en reglas".

Colombia y EE.UU.: Un año en crisis y a la espera de arreglo en la reunión de Petro con Trump La relación de Colombia con Estados Unidos cumple un año de crisis y sobresaltos por diferencias entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en diversos aspectos y con la expectativa de una mejora a partir de la reunión que sostendrán el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca. El segundo mandato de Trump no tuvo luna de miel con Petro porque el 26 de enero de 2025, tan solo seis días después de la investidura del republicano, el presidente colombiano no permitió la entrada al país de dos aviones con deportados de Estados Unidos bajo el argumento de que, al venir esposados, no recibían un trato "digno". Ese episodio, que estuvo a punto de desembocar en la primera guerra arancelaria de Estados Unidos con Colombia por las amenazas de Trump, se resolvió el mismo día pero dejó una herida en una sólida relación bilateral que se fue agrandando en los meses siguientes.

El hijo de Maduro dice que Venezuela no puede olvidar el ataque de EE.UU. del 3 de enero El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, afirmó este domingo que Venezuela no puede olvidar el ataque militar de Estados Unidos, ocurrido el pasado 3 de enero, en el cual fue capturado su padre junto a la primera dama, la también diputada Cilia Flores. "Cuando nos veamos en el espejo no podemos olvidar lo que pasó el 3 de enero y los llamados a la diplomacia y a la paz que hemos venido haciendo", dijo el diputado durante un encuentro religioso en la Plaza Bolívar de Caracas, en el centro de la ciudad. Maduro Guerra afirmó en el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que el ataque estadounidense causó una herida que, aseguró, el país está "sanando" con "fe, con trabajo".

Balance del fin de semana: más de un centenar de presos liberados en Venezuela La ONG venezolana Foro Penal ha elevado a más de 100 el número de personas liberadas este domingo por motivos políticos en el marco del proceso de excarcelaciones anunciado por las autoridades del país latinoamericano. "Hemos verificado 104 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela el día de hoy (este domingo)", ha afirmado el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, en redes sociales sobre una cifra que no es definitiva, dado que la ONG sigue verificando más casos. "Sería ideal que el Gobierno publique listas de excarcelaciones", ha añadido, horas después de confirmar la liberación de 80 personas, entre ellas el abogado y defensor de Derechos Humanos Kennedy Tejeda, quien llevaba encarcelado desde principios de agosto de 2024.

Familiares de presos políticos en Venezuela reciben con "gran alegría" nuevas liberaciones Familiares de presos políticos recibieron con "gran alegría" la noticia de las nuevas excarcelaciones ocurridas este domingo en Venezuela, mientras reclaman la salida de quienes continúan detenidos después de que el Gobierno anunció el pasado 8 de enero un proceso de liberaciones. Con aplausos y gritos de "libertad", a las afueras de la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda (norte), parientes y activistas celebraron la excarcelación de Carla Da Silva, una de las acusadas por un ataque marítimo frustrado en mayo de 2020 y conocido como 'Operación Gedeón'. Representantes del Comité por la libertad de los presos políticos (Clipp) fueron informadas de la excarcelación mediante una llamada de la mamá de Da Silva.

Robles censura que Trump quiera convertirse en el "gendarme" del mundo y defiende la contribución de España a la OTAN La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha cargado este lunes contra Donald Trump por querer convertirse en el "gendarme internacional", y ha defendido la contribución de España a la OTAN, después de que el presidente de Estados Unidos volviera a arremeter contra España por no destinar el 5% del PIB a seguridad y defensa. Así lo ha hecho en una entrevista concedida a 'Espejo Público' en 'Antena 3', recogida por Europa Press, donde ha lamentado algunas de las últimas acciones de Trump, como las amenazas a Groenlandia, la intervención de Estados Unidos en Venezuela y el despliegue del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minnesota. "No puede ser que haya un presidente, aunque sea el presidente de Estados Unidos, país al que respetamos, queremos y apreciamos, que se pueda convertir en el gendarme internacional", ha señalado la ministra.

Rusia asegura que Venezuela no supo utilizar defensas antiaéreas durante captura de Maduro El embajador ruso en Venezuela, Serguéi Melik-Bagdasárov, aseguró este lunes que Caracas efectuó dos disparos con las baterías antiaéreas rusas contra las tropas estadounidenses durante la operación de captura del presidente Nicolás Maduro, pero fallaron por falta de capacitación del personal militar venezolano. "Además de tener una ametralladora en las manos, hay que saber dispararla", aseguró en una entrevista con el canal Rossia 24. El diplomático responsabilizó a los militares venezolanos de no contar con la "capacitación suficiente" para manejar los sistemas de defensa antiaérea rusos Iglá, que según él fallaron durante la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero.