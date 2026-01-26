La UE y la India ultiman en Nueva Delhi los detalles de un gigantesco acuerdo comercial

Los líderes de la Unión Europea se han desplazado hasta Nueva Delhi esta semana para celebrar una cumbre con India en la que esperan exhibir los frutos de su cooperación política, económica y en materia de seguridad, y cerrar la negociación de un acuerdo comercial gigantesco que se ha alargado durante más de veinte años.

El primer viaje internacional de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea al iniciar su segundo mandato el pasado mes de febrero fue a Nueva Delhi. Von der Leyen dejó claro con aquella visita, en la que estuvo acompañada por casi todos sus comisarios, que las relaciones con la India eran prioritarias para la UE. También se comprometió a concluir las negociaciones de un acuerdo comercial, que se alargan desde 2007, antes de que acabara el año.

Von der Leyen erró en la fecha, aunque solo por unos días. "El contenido es más importante que la velocidad", aseguraba hace unos meses una alta fuente comunitaria. La alemana se ha desplazado a Nueva Delhi con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, para una cumbre entre la India y la UE que abarcará previsiblemente con un acuerdo comercial sobre la mesa. Será el más grande de la historia, y creará la zona de intercambio comercial más grande del mundo, superando el tratado con los países del Mercosur que ambos líderes firmaron hace solo unas semanas.

Como "la madre de todos los acuerdos" lo ha descrito el comisario de comercio, Maros Sefcovic, en una entrevista con Euronews. La UE es el principal socio comercial de la India. Para el bloque, la India es el noveno país con el que más comercia. El objetivo del pacto es llevar esa relación a una nueva dimensión.

La negociación se ha centrado en reducir las barreras arancelarias en sectores como las bebidas espirituosas o el automóvil, que sería uno de los grandes beneficiados, como ocurrió también con el tratado con los países del Mercosur. Mientras que para la India, el sector más sensible es el agrícola. Las partes buscan además reducir barreras no arancelarias, por ejemplo, en el acceso a los mercados de contratación pública.

Una estrecha relación política

En un mundo cada vez más fragmentado y donde parece reinar la ley del más fuerte, la UE sigue apostando por el multilateralismo. "Un mundo multipolar necesita soluciones multilaterales y trabajo con socios", lo resumió una alta fuente europea. Las tensiones con Estados Unidos, una guerra arancelaria que ha puesto patas arriba la economía mundial y la competencia feroz que representa China han hecho que la India y la UE busquen un acercamiento, a pesar de las diferencias.

La imagen es enormemente simbólica: el presidente del Consejo Europeo y la presidenta de la Comisión Europea, invitados de honor en las celebraciones del Día de la República en Nueva Delhi. Pero ese simbolismo se ha traducido también en compromisos políticos. Además de un acuerdo comercial, las partes se comprometerán a intensificar su cooperación en el ámbito de la seguridad y la defensa.

"India es un socio crucial para la UE. Juntos, compartimos la capacidad y la responsabilidad de proteger el orden internacional basado en normas", ha dicho Costa, para quien la visita es particularmente especial, dadas sus raíces indias. "Estamos aquí para llevar nuestra colaboración a un nuevo nivel", ha asegurado Von der Leyen. "La visita impulsará la profundización del compromiso y la cooperación entre la India y Europa en diversos sectores", ha añadido el primer ministro indio, Narenda Modi.

Cooperación reforzada

El pasado mes de septiembre, la Comisión presentó una nueva estrategia para la cooperación con la India que pasaba por fortalecer el trabajo conjunto en el ámbito de la seguridad. El anuncio llegó apenas unos días después de que el ejército indio hubiera participado en un ejercicio militar con Rusia y Bielorrusia, en plena guerra con Ucrania.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, explicó entonces la decisión alegando que "en tiempos turbulentos", la UE necesitaba nuevas alianzas. "La pregunta es siempre si dejamos que otros llenen este vacío o intentamos llenarlo nosotros mismos", añadió. La UE ha optado por profundizar esos lazos para atraer a la India a su esfera de influencia.

Según fuentes comunitarias, se espera que los líderes den también el visto bueno a una asociación entre la UE e India en materia de seguridad y defensa "para apoyar la cooperación entre las autoridades, pero también entre nuestras industrias de defensa". El bloque solo ha firmado otros dos acuerdos de este tipo en Asia: con Corea del Sur y Japón.

La UE espera que esa asociación permita, por un lado, reforzar el diálogo sobre los retos a los que el bloque y la India se enfrentan, incluidas las amenazas a su seguridad. Por otro, deberá facilitar la cooperación en operaciones militares marítimas o en la respuesta a amenazas híbridas.

Fuentes comunitarias reconocen que la visión de la guerra en Ucrania es muy distinta en Delhi y en Bruselas. "Sin embargo, creemos que es aún más importante entablar un diálogo más fundamentado sobre las amenazas a la seguridad que nos permita comprender en ambas direcciones las preocupaciones de los demás socios y dónde será posible una cooperación óptima", aseguraron.