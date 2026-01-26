Al menos seis muertos y un millón de hogares sin electricidad por una gran tormenta en EEUU

Una gran tormenta de hielo y nieve que ha afectado a dos tercios de la geografía estadounidense dejó el domingo al menos seis muertos y produjo cortes eléctricos durante la jornada en más de un millón de hogares. Desde que comenzó la tormenta se ha producido una muerte en Texas, dos en Luisiana y tres en Nueva York, todas por hipotermia, según el diario 'The Washington Post'. Los tres fallecidos en Nueva York parecían ser indigentes y fueron encontrados a la intemperie.

Durante la jornada, la web especializada poweroutage.us mostró que hubo más de un millón de cortes en el suministro. El hielo causó estragos en la electricidad de los hogares sobre todo en el sur de Estados Unidos. El estado más afectado fue Tennessee, donde más de 300.000 clientes, aproximadamente el 9 % del estado, seguían sin suministro eléctrico el domingo por la noche. Más de 125.000 clientes se quedaron sin electricidad en Misisipi y Luisiana.

El secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, dijo que la gran tormenta provocó el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia del covid en 2020 con más de 11.000 cancelaciones y 17.000 retrasos. En una entrevista con la cadena Fox, Duffy adelantó que, hoy están previstas unas 2.600 cancelaciones de vuelos.

Retrasos masivos

"Esperamos que mejore, pero lo que se ve es que las aerolíneas lidian con este retraso masivo", anotó el secretario de Transporte, quien señaló que "hay que trabajar en ese retraso acumulado y mantener la estructura de vuelos actual para los próximos días, ya sea lunes, martes, miércoles o jueves". No obstante, el secretario recalcó que "no hay capacidad en las aerolíneas para reubicar a dos días y medio de personas en aviones".

"Uno de los problemas es que va a seguir haciendo frío en el sur y el suroeste hasta el martes o miércoles. Pero en el medio oeste y el norte, será hasta finales de la semana antes de que esas temperaturas empiecen a subir. Por lo tanto, en los lugares donde tenemos hielo, resulta más difícil volver a ser plenamente funcionales con rapidez", adelantó.

El secretario de Transporte también anotó que no solo se están viendo afectados los aeropuertos específicamente por esta tormenta, sino también las carreteras de Estados Unidos.

"Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut han cerrado sus carreteras al transporte comercial. Tenemos 17 estados a lo largo de esta franja de la tormenta que han cerrado carriles para poder pasar las quitanieves y echar sal y muchos de estos estados han reducido los límites de velocidad en nuestras carreteras", explicó Duffy.

Protocolos de emergencia

A su vez, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha pedido a la población de los más de 20 estados que han activado protocolos de emergencia que se evite salir de casa y ha asegurado que el Gobierno Federal está cooperando con estados y compañías eléctricas para agilizar reparaciones de la red eléctrica lo antes posible ante el frío aún más intenso que se avecina.

Muchas zonas de la costa este habían recibido entre 15 y 40 centímetros de nieve y aguanieve, y se espera que se acumule más nieve y cantidades considerables de hielo hasta el lunes.

Esta mañana, las mayores acumulaciones se encuentran en una zona que incluye partes de Pensilvania, Nueva York, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Nuevo Hampshire y Vermont.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, -quien ayudó ayer con una pala a quitar la nieve de las calles de la Gran Manzana- anunció que hoy no habría clases presenciales. "Será un día de clases a distancia para las escuelas de la ciudad de Nueva York con el fin de garantizar la seguridad de todos ante las condiciones climáticas adversas", anotó el alcalde en un comunicado.