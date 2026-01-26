Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Ucrania denuncia el lanzamiento de cerca de 140 drones rusos en una nueva oleada de ataques nocturnos
Las autoridades de Ucrania han acusado este lunes a Rusia de lanzar cerca de 140 drones contra su territorio durante las últimas horas, en una nueva oleada de ataques nocturnos en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
La Fuerza Aérea ucraniana ha afirmado en un comunicado que las tropas rusas lanzaron 138 drones kamikaze "desde varias direcciones", antes de destacar que 110 de los aparatos aéreos no tripulados fueron derribados por sus sistemas de defensa aérea.
Sin embargo, ha confirmado 21 impactos en "once ubicaciones", así como la caída de los fragmentos de un aparato derribado en otro punto del país, sin pronunciarse sobre víctimas o daños. "El ataque continúa, ya que hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo", ha dicho, al tiempo que ha pedido a la población que "siga las normas de seguridad".
Kim Jong-un inspecciona esculturas de soldados caídos en Ucrania antes de un congreso clave
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, inspeccionó obras artísticas dedicadas a soldados caídos en la guerra contra Ucrania, en otro gesto conmemorativo a las tropas despachadas en apoyo a Rusia antes de un congreso clave donde se espera que se defina la estrategia militar y diplomática del país a cinco años.
"(Kim) visitó el Estudio de Arte Mansudae el 25 de enero para inspeccionar la creación de esculturas que se erigirán y exhibirán en el Museo Conmemorativo de las Hazañas de Combate en las Operaciones Militares en el Extranjero", informó este lunes la agencia estatal KCNA.
El proyecto incluye esculturas, grabados decorativos para un muro exterior y una "torre simbólica", entre otros elementos monumentales destinados a exaltar el sacrificio y el heroísmo de los soldados.
Rusia derriba 40 drones ucranianos en un ataque que se concentró en el sur del país
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 40 drones ucranianos, la mayoría en el sur del país.
"Entre las 23:00 del 25 de enero y las 07:00 del 26 de enero los sistemas de defensa antiaérea derribaron un total de 40 drones ucranianos", informó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.
La gran parte del ataque, con 34 drones derribados, se concentró en la región sureña de Krasnodar, a orillas del mar Negro.
Zelenski trata sobre defensa antiaérea y red eléctrica con los presidentes de Lituania y Polonia
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha reunido este domingo en Vilna con los presidentes de Lituania, Gitanas Nausedas, y de Polonia, Karol Navrocki, con quienes ha abordado las opciones para reforzar la defensa antiaérea y la red eléctrica frente a los ataques de Rusia.
"Hoy hemos hablado sobre energía en Ucrania, de lo difícil que es para nuestra gente. Hemos hablado de como apoyar más a los ucranianos. También hemos hablado de defensa aérea, de cómo podemos reforzar a Ucrania", ha explicado Zelenski en rueda de prensa.
El mandatario ucraniano ha manifestado su gratitud a Lituania y Polonia por su apoyo y ha recordado que "la gente sigue sufriendo los ataques rusos con drones y misiles". "Los equipos eléctricos o cualquier otra ayuda que venga de los amigos europeos es importante", ha resaltado.
Zelenski dice que para el acuerdo se necesita el compromiso de todas las partes, incluido EE.UU.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo en Vilna tras reunirse con sus homólogos lituano, Gitanas Nauseda, y polaco, Karol Nawrocki, que para avanzar hacia un fin de la guerra de agresión rusa en Ucrania, es necesario que todas las partes, incluida Estados Unidos, estén dispuestas a llegar a un acuerdo.
"Sí, se trata de dos posturas fundamentales diferentes: la ucraniana y la rusa y los estadounidenses están tratando de encontrar un compromiso. Estamos dispuestos a comunicarnos en un formato trilateral. Estos son los primeros pasos para encontrar ese compromiso. Pero para llegar a un compromiso es necesario que todas las partes estén dispuestas a comprometerse. Por cierto, también la parte estadounidense", dijo durante una rueda de prensa conjunta.
Al mismo tiempo señaló que no iba a repetir su postura sobre la integridad territorial de Ucrania, "que hay que respetar", instó.
Detenido el capitán del petrolero sospechoso de pertenecer a la flota fantasma rusa
El capitán del petrolero interceptado por la marina francesa en aguas del mediterráneo, sospechoso de pertenecer a la flota fantasma rusa, se encuentra este domingo en arresto en Marsella, sospechoso de tener un falso pabellón, indicaron fuentes judiciales.
El barco fue interceptado el pasado jueves en aguas internacionales, entre Marruecos y España, en una operación en la que participaron diversos navíos y helicópteros, y fue enviado posteriormente al puerto de Marsella-Fos, donde su capitán, de nacionalidad india, fue presentado a las autoridades judiciales.
Los investigadores de la gendarmería marítima de Tulón están procediendo a verificaciones sobre los documentos de navegación del barco y, en particular, sobre la validez de su pabellón.
Nauseda y Nawrocki subrayan el ejemplo de Ucrania en la lucha por la libertad
Los presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, y de Polonia, Karol Nawrocki, subrayaron este domingo el ejemplo de Ucrania al aludir a la importancia de la lucha por la libertad durante sus respectivos discursos en la basílica de la catedral de Vilna en los actos conmemorativos del 163º aniversario del Levantamiento de Enero contra el Imperio ruso.
"El ejemplo de Ucrania demuestra claramente que el deseo auténtico y verdadero de libertad no puede ser combatido", afirmó Nauseda, en presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y de la líder opositora en el exilio bielorrusa, Svetlana Tijánovskaya.
Según Nauseda, "una vez que estalla con fuerza, deja una huella indeleble en los corazones y las mentes de las personas" y "las matanzas masivas y la presión propagandística sólo sirven para unir aún más a la gente y fortalecer su determinación de resistir, acercando la victoria".
Habla el Papa
El papa lamentó este domingo los "continuos ataques" en Ucrania, los cuales exponen a la población a las inclemencias del invierno, y advirtió de que la prolongación de las hostilidades "amplía la fractura entre los pueblos" y aleja la posibilidad de una "paz justa y duradera". "También en estos días, Ucrania está siendo objeto de continuos ataques que dejan a poblaciones enteras expuestas al frío del invierno. Sigo con dolor lo que está sucediendo. Estoy cerca y rezo por quienes sufren", dijo el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus dominical.
Rusia sigue martilleando la infraestructura ucraniana
Rusia ignora las críticas de la ONU y los aliados europeos de Ucrania y sigue martilleando la infraestructura energética del país vecino, con especial saña en la capital, Kiev. En su último parte de guerra, el Ministerio de Defensa ruso dijo el domingo haber golpeado "instalaciones de la infraestructura energética que garantizan las actividades de la industria militar de Ucrania".
El Kremlin, contra la UE
El Kremlin aseguró hoy que los actuales políticos europeos, que consideró débiles, no podrán hacer frente al presidente de EE.UU., Donald Trump, ni a los tectónicos cambios que tienen lugar en el mundo. "No son capaces de hacer frente a las presiones de Trump", comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la televisión rusa.
