Nueva Zelanda
Nueva Zelanda recupera los primeros cuerpos tras el alud que afectó a un camping
Hay seis personas desaparecidas, pero los equipos de rescate descartan que puedan estar con vida
EFE
Las autoridades de Nueva Zelanda confirmaron este sábado que han recuperado los primeros cuerpos, sin precisar un número, tras el deslizamiento de tierra que sepultó el jueves parte de un camping en la Isla Norte del país, donde se busca a al menos seis desaparecidos.
"Cada persona involucrada en esta operación se ha centrado exclusivamente en salvar la vida de las personas que se encuentran bajo el desprendimiento. Los equipos de búsqueda han estado trabajando capa por capa, pero trágicamente ahora es evidente que no podremos traerlos con vida a casa", dijo en un comunicado Tim Anderson, subcomisario del distrito donde ocurrió el incidente.
Las autoridades, que ayer cifraron en al menos seis los desaparecidos, identificaron hoy a las posibles víctimas, que incluyen a dos adolescentes de 15 años y una mujer de 20 años con nacionalidad sueca.
"La Policía ha confirmado las muertes en el campamento y la realidad de que nadie habría podido sobrevivir, por lo tanto, la operación de rescate que se lleva a cabo allí ahora se está moviendo hacia la recuperación", apuntó por separado el primer ministro neozelandés, Christopher Luxon.
"Durante los tres días transcurridos desde que ocurrió el deslizamiento de tierra, todos los neozelandeses han estado esperando un milagro. Hoy, es devastador recibir la noticia que todos hemos estado temiendo", remarcó Luxon al dar el pésame a las familias de las víctimas y agradecer el esfuerzo a los rescatistas.
La Policía y equipos especializados trabajan sin descanso en el área del parque de caravanas de Mount Maunganui, donde un alud de barro y escombros impactó contra un bloque de aseos, caravanas y vehículos. El dispositivo incluye maquinaria pesada, perros de búsqueda y apoyo aéreo con helicópteros.
Dos más en otro
Además de este accidente, otro alud registrado el jueves en la bahía de Welcome Bay, en la localidad de Papamoa -también en la Isla Norte-, se cobró dos vidas.
Lluvias intensas y fuertes vientos afectaron esta semana a amplias zonas del litoral oriental de la Isla Norte neozelandesa.
El servicio meteorológico local advirtió que este fin de semana podrían registrarse nuevas tormentas, episodios de lluvia y vientos fuertes en varias regiones, con riesgo de caída de árboles en terrenos saturados.
