Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Ministerio de Defensa afirma haber tomado dos localidades ucranianas en Donetsk y Zaporiyia

Soldados rusos disparan un cañón autopropulsado Pion de 203 mm hacia posiciones ucranianas.

Soldados rusos disparan un cañón autopropulsado Pion de 203 mm hacia posiciones ucranianas. / AP

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

  1. Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
  2. El Parador de Ibiza se inaugurará el 23 de febrero y el próximo lunes ya se podrán hacer reservas
  3. Localizan al hombre de 66 años desaparecido desde hacía tres semanas en Ibiza
  4. Un vídeo para descubrir las entrañas del Parador de Turismo de Ibiza
  5. Primeras imágenes del Parador de Turismo de Ibiza
  6. El tiempo el fin de semana en Ibiza y Formentera: aviso amarillo por mala mar y viento
  7. Atención conductores: cortes en la carretera por trabajos "de embellecimiento" en la rotonda de Juan XXIII a partir del 26 de enero
  8. Dos de los 13 nuevos hoteles que abrirá Palladium hasta 2029 estarán en Ibiza

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La otra cara de los Juegos Olímpicos de Invierno: alertan de sus emisiones y su impacto sobre el hielo

El tiempo en Santa Eulària des Riu: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Sant Josep de sa Talaia: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Sant Joan de Labritja: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Sant Antoni de Portmany: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Formentera: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Eivissa: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

