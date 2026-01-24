Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Benjamín Netanyahu ha criticado el anuncio de EEUU sobre la formación de la llamada Comisión Administrativa Palestina, una decisión que no fue "coordinada con Israel y es contrario a su política"

Palestinos desplazados se reúnen frente a una tienda de campaña en un campamento temporal en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza.

Palestinos desplazados se reúnen frente a una tienda de campaña en un campamento temporal en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. / Associated Press/LaPresse / LAP

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

