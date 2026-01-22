Guerra de Ucrania
Zelenski anuncia negociaciones trilaterales inmediatas con EEUU y Rusia en Emiratos
Tras casi cuatro años de guerra, el cese de las hostilidades en Ucrania podría estar, por vez primera, al alcance de la mano. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, finalmente ha viajado al Foro mundial de Davos, pese a que inicialmente había descartado su participación, y ha anunciado la celebración de negociaciones trilaterales esta misma semana en los Emiratos Árabes Unidos. El mandatario kievita, quien este jueves por la tarde se ha reunido con el presidente Donald Trump, ha aprovechado la tribuna en el balneario suizo para criticar a Europa por lo que ha calificado como "inacción" ante los bombardeos rusos contra la infraestructura eléctrica de su país, que han dejado sin calefacción a millones de personas en pleno invierno.
"Mañana y pasado mañana tendremos una reunión trilateral; esto es mejor que no tener ningún trabajo", ha anunciado el jefe del Estado ucraniano, precisando que representantes cranianos y rusos se sentarse en la misma mesa. En su intervención, ha querido enfatizar que su país está dispuesto a asumir compromisos y que la parte rusa debía adoptar la misma actitud.
