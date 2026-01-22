Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, liberado por el régimen chavista

El Gobierno venezolano ha liberado a Rafael Tudares Bracho, yerno del líder opositor Edmundo González, según informó este jueves la esposa del propio Tudares en su perfil de X. "Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada", explicó Mariana González de Tudares.

A Tudares lo detuvieron el pasado 7 de enero de 2025 -tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años-, cuando también arrestaron al defensor de derechos humanos Carlos Correa y al excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, estos dos últimos liberados.

Desde que Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela para juzgarle por un presunto delito de narcoterrorismo y la presidencia del país fue ocupada por la segunda en el Gobierno, Delcy Rodríguez, el régimen venezolano ha ido liberando paulatinamente a parte de los centenares de presos políticos que mantiene en las cárceles del país. "Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año, en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael, y aspiramos, más temprano que tarde, su libertad plena, a la que tiene derecho", añade su esposa.

También agradeció "muy especialmente a todas y cada una de las personas que me han apoyado humanamente, en la lucha por su libertad" y al "Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Panamá, que siempre hicieron seguimiento e incidencia en este caso, en el ámbito de sus competencias humanitarias". Recordó igualmente "a todos los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y presos injustamente, que aún esperan la libertad de sus seres queridos. Toda mi solidaridad y apoyo".

Tudares es yerno de Edmundo González, actualmente exiliado en España y quien en 2024 fue escogido como el candidato unitario de la oposición (Plataforma Unitaria Democrática) a la presidencia de Venezuela. González fue reconocido por gran parte de la comunidad internacional como el ganador de las elecciones presidenciales de julio de 2024, algo que fue rechazado por Maduro, quien se proclamó vencedor de esos comicios.