Dinamarca insiste en que la soberanía de Groenlandia no es negociable y la isla avisa de que la OTAN no tiene mandato para negociar

"La OTAN conoce perfectamente la posición del Reino de Dinamarca (…) Y solo Dinamarca y Groenlandia pueden decidir sobre un futuro que atañe a Dinamarca y a Groenlandia". Con estas dos frases, plasmadas en un comunicado, salió al paso la jefa del Gobierno danés, Mette Frederiksen, a las múltiples incógnitas que dejáron sobre Davos el preacuerdo anunciado el miércoles por Donald Trump. Para el presidente de Estados Unidos, es un preacuerdo materializado en una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, un soldado más que fiel a los dictados de la Casa Blanca. Para Frederiksen, un proceso coordinado. La primera ministra danesa, una socialdemócrata de perfil duro que ha demostrado reiteradamente no dejarse intimidar por Trump, se reunió estos días pasados con Rutte. Volvió a hablar con él tras el encuentro de Davos entre el presidente y su secretario general, según afirma. Que no haya habido delegación danesa en la cumbre suiza no significa que haya quedado al margen de ese preacuerdo.

"Podemos negociar en lo político. Sobre seguridad, inversiones y economía. Pero la soberanía no es negociable", enfatiza Frederiksen. Dinamarca, país profundamente atlantista y apóstol del rearme europeo, está "en estrecho diálogo" con la OTAN, según su jefa del Gobierno. Copenhague lleva tiempo comprometida con la seguridad del Ártico, lo que para Trump incluye su sistema antimisiles 'Golden Dome' o 'Cúpula Dorada', uno de los puntales de ese preacuerdo.

Que Copenhague no va a dejarse manejar por los superpoderosos lo dejó claro ayer el ministro de Exteriores --y ex primer ministro-- Lars Lokke Rasmussen, poco después de que Trump sorprendiera al mundo con su anuncio. El día "terminó mejor que como había empezado", explicó Rasmussen, puesto que el presidente descartó el uso de la fuerza para hacerse con Groenlandia. Pero persiste Trump en su intención de conseguir el control sobre la isla, lo que significa que "el problema no ha desaparecido".

Toque de atención groenlandés

El conflicto con la superpotencia estadounidense ha activado una especie de orgullo groenlandés hasta hace poco desconocido entre la población de esa inmensa isla ártica, con 57.000 habitantes por 2,1 millones de kilómetros cuadrados de superficie, un 80% de los cuales bajo hielo. La OTAN no puede negociar ningún acuerdo con Trump sin contar con ese territorio autónomo danés, afirmó Aaja Chemnitz, una de las dos diputadas que representan a la isla en el Parlamento danés, que cuenta con un total de 179 escaños.

"De ninguna manera tiene la OTAN un mandato para negociar sobre Groenlandia", enfatizó. Chemnitz representa al partido izquierdista Inuit Araqatigiit, socio de la coalición del presidente autonómico Jens-Frederik Nielsen. Por encima de los agravios históricos o incluso presentes que ha sufrido la población groenlandesa por parte de Dinamarca, Nielsen y Frederiksen se han abonado a la cohesión frente a los propósitos anexionistas de Trump. El lema compartido es que Groenlandia no se vende.