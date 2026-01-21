FORO DAVOS
Trump anuncia un acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN y retira la amenaza de aranceles
Clasifican el pacto "muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN"
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia, que será "muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN", y suspendió la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos.
En una publicación en su red social Truth Social, Trump anunció asimismo "conversaciones adicionales" sobre el sistema de defensa antimisiles "Golden Dome" en lo que respecta a Groenlandia y añadió que se facilitaría más información a medida que avancen las conversaciones.
"Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN", señaló.
Explicó que, "sobre la base de este entendimiento", no impondrá los aranceles que estaban previstos que entraran en vigor el 1 de febrero con los que amenazaba a ocho países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Dinamarca, que participaron en maniobras militares en esa isla ártica.
Precisó que el vicepresidente, JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff, además de las personas que sean necesarias, "se encargarán de las negociaciones" y le "informarán directamente".
- El temporal 'Harry' arrasa una playa de Ibiza
- Cancelaciones de barcos, desprendimientos y árboles caídos: las consecuencias de la borrasca 'Harry' en Ibiza
- El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
- Golpe al alquiler ilegal de viviendas en Ibiza: condenada por subarrendar habitaciones sin permiso
- Mercadona busca trabajadores en Ibiza: estos son los puestos y los salarios
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Emergencias registra quince incidencias en Ibiza por la borrasca 'Harry': ocho árboles caídos, desprendimiento de rocas, inundaciones...
- La artista de Ibiza que pinta por encargo para ayudar en causas humanitarias