Los negociadores comerciales de la UE y EEUU abordan en Davos las tensiones arancelarias

El negociador comercial de la Unión Europea, el comisario Maros Sefcovic, y el responsable de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, se han reunido este miércoles en los márgenes del Foro Económico Mundial para abordar la situación actual, marcada por nuevas tensiones arancelarias tras amenazar Washington con gravámenes adicionales a los países que participaron junto a Dinamarca en maniobras militares en Groenlandia.

"La Unión Europea promueve el diálogo y las soluciones, dentro del respeto mutuo", ha escrito en sus redes sociales el representante comunitario, en un mensaje que acompaña con una fotografía de ambos en el encuentro que han mantenido en Davos (Suiza).

En la conversación, según ha explicado el propio Sefcovic en su comunicado, el comisario ha defendido que debe ser de "interés común" lograr "evitar una espiral descendente en el comercio" entre ambos lados del Atlántico. Ello, ha añadido, garantizará la "previsibilidad" en los negocios e inversiones transatlánticas.

Cumbre en Bruselas

Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el pasado domingo que impondrá a partir del 1 de febrero un 10% de arancel adicional a los ocho países europeos que participaron en los ejercicios militares, la Unión Europea ha reaccionando llamando al diálogo, pero advirtiendo al mismo tiempo de que está preparada para responder con firmeza a lo que consideran un chantaje.

"Estamos preparados para defendernos, para defender a nuestros Estados miembro, a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas, frente a cualquier forma de coerción. Y la Unión Europea tiene el poder y las herramientas para hacerlo", ha dicho este mismo miércoles el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en un discurso ante el pleno del Parlamento Europeo.

Costa, de hecho, ha convocado a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE a una cumbre extraordinaria mañana jueves en Bruselas para tratar de coordinar la respuesta del bloque a la última crisis con Estados Unidos.