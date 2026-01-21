EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos bombardeó este sábado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Noticias relacionadas

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

El opositor cubano Ferrer cree que EEUU aplicará la "fórmula" de Venezuela con la isla El líder opositor cubano en el exilio José Daniel Ferrer aseguró este martes que ve viable que Estados Unidos aplique en la isla una "fórmula parecida a la de Venezuela", en la que La Habana se mueva "según le dicte" Washington. Ferrer señaló que "en el caso cubano", cree que el presidente estadounidense, Donald Trump, pudiese forzar una "transición" en la que el Ejecutivo insular "no tenga otra opción, como no la tiene (la presidenta encargada de Venezuela) Delcy Rodríguez, de moverse según les dicte Estados Unidos". El fundador de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), y quien se exilió en 2025 a Miami, respondió así una pregunta de EFE durante la presentación en línea del Primer Informe Integral sobre la Vigilancia Digital en Cuba de la ONG Prisoners Defenders.

Una ONG venezolana exige información de al menos 201 presos políticos en paradero desconocido La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) exigió este martes al Ministerio Público (MP, Fiscalía) información sobre al menos 201 presos políticos en el país que, de acuerdo a su registro, desconocen en cuál centro de reclusión se encuentran. "En esta oportunidad venimos nuevamente para pedir respuesta por los desaparecidos, es decir, las personas que se encuentran en este momento en detención o (alguna) forma de detención que puede constituir desaparición forzada", señaló el activista Diego Casanova a las afueras de la sede del Ministerio Público, en Caracas, donde decenas de familiares de estos prisioneros llevaron a cabo una protesta. En ese sentido, aseguró que funcionarios policiales niegan información a los parientes sobre el paradero de estas personas que, explicó, fueron detenidas en sus casas o en las calles.

Trump dice que podría "involucrar" a María Corina Machado en el futuro de Venezuela El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que podría "involucrar" de alguna manera a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en el futuro de Venezuela, tras la reunión que mantuvieron en la Casa Blanca.

Venezuela critica el apoyo de Milei al ataque de Trump: "No sabemos si actúa por ignorancia o incapacidad" Las autoridades de Venezuela han criticado este martes las palabras del presidente de Argentina, Javier Milei, sobre la "determinación" y "decisión" mostradas por su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras el ataque perpetrado contra Caracas en el que las fuerzas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro, unos comentarios que han descrito como una cuestión de "ignorancia". "No sabemos si actúa por ignorancia o incapacidad", ha dicho el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, al referirse a las palabras de Milei, las cuales ha calificado de "irresponsables" y "contrarias al principio de soberanía y a la zona de paz de América Latina y el Caribe", según un comunicado.

Delcy Rodríguez destituye a Saab al frente del organismo para las inversiones extranjeras de Venezuela La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha nombrado este lunes al expresidente del Banco Central Calixto Ortega para dirigir el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), un cargo hasta ahora desempeñado por el recién destituido ministro de Industria, Alex Saab. "Su designación permitirá continuar con la captación de inversiones nacionales e internacionales para el sistema productivo nacional en esta etapa de recuperación económica", ha esgrimido en redes sociales.

Venezuela recibe un vuelo con 235 migrantes deportados de EEUU, el segundo tras la captura de Maduro Un avión con 235 ciudadanos de Venezuela a bordo ha aterrizado este lunes en el país latinoamericano proveniente del estado de Arizona, Estados Unidos, ha informado el Ministerio del Interior venezolano. Se trata del segundo vuelo de este tipo después de la captura del presidente, Nicolás Maduro, en un ataque estadounidense sobre Caracas el pasado 3 de enero. "Un total de 235 venezolanos ingresaron al país a bordo del vuelo número 100 procedente de Estados Unidos. En esta ocasión retornaron 219 hombres y 16 mujeres", ha indicado la cartera ministerial en redes sociales, asegurando que los pasajeros "recibieron una atención integral" por parte de los "órganos de seguridad ciudadana" a su llegada al Aeropuerto de Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira.

Delcy Rodríguez pide "unidad" a los venezolanos para "crecer con inclusión" en la "nueva etapa" política La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha instado a la "unidad" de todos los venezolanos para "crecer con inclusión y visión de futuro" en la "nueva etapa" política que atraviesa el país desde que el presidente, Nicolás Maduro, fue capturado durante el ataque perpetrado el pasado 3 de enero por Estados Unidos. En un mensaje difundido a través de redes sociales, Rodríguez ha indicado que "esta etapa llama a la unidad y a la grandeza de la nación". "Confiemos en nuestras capacidades, Venezuela tiene con qué avanzar y nada puede detenernos en la conquista por el bienestar de nuestro pueblo", ha aseverado.

Starmer habla con Trump para reiterarle el "error" de la amenaza de aranceles El primer ministro británico, Keir Starmer, reiteró este domingo a Donald Trump y a otros líderes internacionales que considera "un error" la amenaza de aranceles de EEUU a los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia. Starmer mantuvo estar tarde una serie de llamadas con el presidente de EE.UU., así como con su homóloga danesa, Mette Frederiksen; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, según un breve comunicado difundido por Downing Street.

Cuba aprueba medidas para pasar al "estado de guerra" El Consejo de Defensa Nacional de Cuba, aprobó "los planes y medidas" para dar paso "al Estado de Guerra", según informaron este domingo medios estatales. El anuncio se da en medio de las tensiones con Estados Unidos tras los ataques de Washington en Venezuela que culminaron con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero. De acuerdo con la prensa oficialista, las medidas –de las que no se dieron detalles– se basan en el concepto de la "Guerra de todo el pueblo".