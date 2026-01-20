Macron eleva el tono en Davos y acusa a Trump de querer "debilitar Europa"

En las últimas horas, Emmanuel Macron se vio envuelto en una nueva polémica con Donald Trump, después de que este filtrase unos mensajes privados suyos en los que le reprochaba su actuación con Groenlandia y le proponía una cumbre extraordinaria del G7. Una estrategia de coacción por parte del estadounidense, en medio de las amenazas de imponer nuevos aranceles a cuenta del contencioso con la isla ártica.

Durante toda la mañana de este martes, los periodistas trataron de obtener una reacción del Palacio del Elíseo sobre lo ocurrido, mientras fuentes cercanas al presidente confirmaban la veracidad de los mensajes. Pero no fue hasta en su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, cuando Macron, que sorprendió a la audiencia con unas gafas de sol debido a un problema ocular, rompió su silencio lanzando un dardo directo a Trump: "Estados Unidos busca debilitar Europa", criticó.

El presidente francés describió el periodo actual como un momento de "inestabilidad y desequilibrios desde el punto de vista económico y de seguridad", y denunció una "deriva hacia la autocracia", donde "el conflicto se ha convertido en la norma". "Estamos entrando en un mundo sin ley donde se viola el derecho internacional", añadió el jefe de Estado galo, señalando "el resurgimiento de las ambiciones imperialistas".

En su discurso, Macron buscó entender los fenómenos que han llevado a Europa a esta situación, mencionando como problemas principales el sobreconsumo en Estados Unidos, el subconsumo y el exceso de inversión en China, y la subinversión y la falta de competitividad en Europa. "El objetivo del G7 es demostrar que las grandes potencias aún pueden reconstruir la economía. Cooperar no se trata de culpar a otros, sino de asumir la responsabilidad y compartir para ser parte de la solución", afirmó.

Una vez más, el presidente de Francia se mostró preocupado por el retraso de Europa frente a sus competidores, insistiendo en la necesidad de que el ViejoCcontinente refuerce sus instrumentos de defensa y la inversión para acelerar el crecimiento del continente. "Necesitamos invertir mucho más en sectores críticos donde la innovación se materializará", como la IA, las tecnologías cuánticas, las tecnologías verdes, la defensa y la seguridad. Para lograrlo, argumentó que "los europeos necesitan más soberanía y mayor autonomía", al mismo tiempo que "un multilateralismo eficaz para obtener resultados mediante la cooperación". Como ejemplo de esa cooperación exitosa, Macron citó la reciente misión europea en Groenlandia llevada a cabo por varios países europeos en respuesta a la amenaza de Trump.

La preferencia europea como solución

Durante su contundente discurso, el jefe del Elíseo mencionó la "preferencia europea" como una de las soluciones para proteger a los mercados de "países que no respetan las reglas del juego", matizando que esta "protección no significa proteccionismo".

Para ello, "Europa debe fortalecer sus instrumentos de defensa comercial", según Macron con "medidas espejo" para hacer cumplir las normas regulatorias y aumentar la inversión extranjera, y "reequilibrar las relaciones con China".

Para los franceses, las amenazas de la Administración estadounidense con imponer aranceles del 200% al vino y al champán francés, anunciadas por Trump tras el rechazo del Elíseo a participar en la Junta de Paz de Gaza en las actuales condiciones, no son más que un "chantaje que debe acabar".

Desde Suiza, Macron pidió a sus socios europeos mantener la calma y no dejarse intimidar, aunque no perdió la oportunidad de denunciar las constantes violaciones de la soberanía y la autonomía. "No debemos aceptar pasivamente la ley del más fuerte", insistió, antes de subrayar que "un enfoque neocolonialista no es la solución".

En respuesta, exigió el desmantelamiento de los aranceles entre EEUU y Europa, argumentando que "no tiene sentido tener aranceles entre aliados" en el contexto actual, y mencionó el posible uso del arma europea anticoerción contra Washington, bautizado con el nombre de 'bazooka comercial'. "Lo absurdo es que podríamos tener que usar el instrumento anticoerción contra Estados Unidos por primera vez si implementan nuevos aranceles. (...) Es una locura, pero es consecuencia de la imprevisibilidad y una agresión innecesaria".

El ministro francés de Economía y Finanzas, Roland Lescure, también quiso contestar a las amenazas estadounidenses, que según él son "absolutamente inaceptables", y ha organizado una videoconferencia con sus homólogos del G7 en los próximos días.