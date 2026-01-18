Los soldados alemanes abandonan Groenlandia tras completar la misión de exploración

Un equipo de 15 soldados alemanes ha abandonado Groenlandia este domingo en dirección a Copenhague tras cumplir con su misión exploratoria, según explicaron fuentes del comando a varios medios de comunicación.

"La exploración se ha sido termina como estaba planeada y ahora se analizarán los resultados en Alemania", dijo el jefe del comando que insistió en que la misión no ha sido interrumpida.

El equipo alemán había llegado a Groenlandia sólo el sábado por la noche y, según el Ministerio de Defensa, su misión era explorar que aporte podía hacer Alemania para mejorar la misión de la isla y del Ártico en general en el marco de la OTAN, en medio de las presiones del presidente de EE.UU, Donald Trump, para anexionarse la isla ártica.

La retirada de los soldados se produce un día después de que Trump, amenazara con aranceles a los países que desplazaron militares a Groenlandia.