Siria anuncia la captura de Raqqa y la disolución de las milicias kurdosirias

El presidente interino sirio, Ahmed Al Sharaa, ha anunciado este domingo la captura militar de las ciudades de Raqqa —antigua capital, hace una década, del Estado Islámico (EI) y Deir Ezzor, las dos mayores ciudades del este de Siria. Las dos urbes estaban a manos de las milicias kurdosirias de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), grupo apoyado por Estados Unidos en la lucha contra el EI.

Al Sharaa, además, ha anunciado un nuevo acuerdo de disolución e integración de las FDS dentro del Estado y Ejército sirios, que sigue a otro realizado en marzo del año pasado. Ese pacto, sin embargo, se convirtió en papel mojado, y las negociaciones entre milicias kurdas y Damasco fracasaron de tal forma que en las últimas semanas el Ejército sirio ha realizado varias pequeñas ofensivas en contra de los grupos kurdos, sobre todo en la provincia de Alepo.

Estos combates entre gobierno y kurdos podrían ser los últimos: según el anuncio de Al Sharaa, los milicianos de las FDS se integrarán ahora a las fuerzas armadas sirias a título individual, y políticos y civiles de la administración autónoma kurda harán lo mismo en las instituciones de Damasco, que entrarán en las tres provincias dominadas por los kurdos en un futuro indeterminado.

Este acuerdo, así, es claramente una victoria de Damasco y una derrota para las FDS, cuya posición en las negociaciones, en los últimos meses, era la reclamación de brigadas y divisiones propias dentro del Ejército sirio y una autonomía clara para las zonas de mayoría kurda. Ninguna de las dos demandas ha acabado siendo realidad.

"El gobierno sirio tomará el control de todos los puestos fronterizos y pozos petrolíferos en la región, con su protección asegurada por fuerzas regulares del Estado, que se aseguren que los retornos de estos recursos van al Estado sirio, teniendo en consideración el caso especial de las áreas kurdas", reza el documento firmado este domingo entre Al Sharaa y Maslum Abdi, líder de las FDS. El texto, sin embargo, no especifica el significado legal de este “caso especial de las áreas kurdas” ni los tiempos de implementación del acuerdo.

El futuro de las cárceles de yihadistas

Este pacto, mediado por Estados Unidos a través de su enviado especial para Siria, Tom Barrack, estipula también que las FDS entregarán el control y la seguridad de los campos de refugiados de Al Roj y Al Hol, donde en la actualidad viven encerrados cerca de 35.000 hombres y mujeres miembros del derrotado califato del Estado Islámico. Entre los presos hay muchos extranjeros, también ciudadanos europeos.

"El Estado sirio se compromete a continuar con su lucha contra el EI como un miembro activo de la Coalición Internacional, en coordinación con los EEUU, para garantizar la seguridad y estabilidad de la región", asegura el documento. Turquía, principal valedor de la nueva administración siria, también se ha propuesto en los últimos meses como candidata a controlar los campos de Al Roj y Al Hol.

Con la firmada integración de las milicias kurdosirias en la nueva Siria, el país árabe, así, ha tomado el paso más difícil hasta la fecha en su periodo de transición empezado hace un año, en el fin de la guerra civil siria y el final del régimen del expresidente sirio, Bashar al Asad.

Esto no significa, sin embargo, que los problemas hayan terminado: Siria sigue con una economía e infraestructuras en un estado de emergencia, y los miedos a repuntes esporádicos de violencia sectaria, ocurridos en varias ocasiones en meses anteriores, siguen vivos. Una vez Damasco consiga desplegarse en las zonas del este del país hasta ahora controladas por kurdos, la única región siria que seguirá fuera de su dominio será la ciudad de Sweida, controlada por las milicias drusas.