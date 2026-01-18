Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

El fiscal de Teherán afirma que los castigos contra manifestantes serán “firmes y rápidos”

El fiscal de Teherán, Ali Salehi, rechazó las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la supuesta suspensión de las ejecuciones de manifestantes y aseguró que la respuesta de la Justicia iraní será “firme, disuasoria y rápida”, informó este domingo la televisión estatal.

“Trump siempre dice tonterías sin fundamento; nuestra respuesta será firme, disuasoria y rápida”, afirmó ayer Salehi en un acto del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, quien reconoció la muerte de “varios miles de personas” en las protestas.

“Actualmente, hay un gran número de casos en los que se han emitido acusaciones que han sido enviados a los tribunales”, continuó el fiscal.