Oriente Próximo
Israel rechaza la comisión administrativa palestina para Gaza que avala EEUU y pide explicaciones a Washington
El Gobierno de Benjamín Netanyahu subraya que el órgano "no fue coordinado con Israel" y es "contrario a su política"
EP
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha denunciado este sábado el anuncio formulado por Estados Unidos sobre la formación de la llamada Comisión Administrativa Palestina, la "administración de tecnócratas palestinos" ideada por el equipo del presidente de EEUU, Donald Trump, para reemplazar la autoridad del movimiento islamista palestino Hamás en Gaza durante un futuro de posguerra.
"El anuncio de la composición de la Comisión Administrativa Palestina no fue coordinado con Israel y es contrario a su política", ha hecho saber la oficina del primer ministro Netanyahu.
En este sentido, Netanyahu ha dado orden a su ministro de Exteriores, Gideon Saar, para que se ponga en contacto con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, "sobre esta cuestión".
- Paco Jémez, exentrenador de la UD Ibiza, se va a la Premier League
- Vecinos de Sant Antoni, víctimas de una estafa
- Una residente con trabajo todo el año en Ibiza: “Me voy en un par de días. No puedo permitirme ni tomar un café”
- Alerta amarilla en Ibiza y Formentera por la llegada de la borrasca Harry
- Un influencer descubre un manantial secreto en Ibiza: 'Dicen que esta agua guarda memoria, respeto y una energía muy especial
- Josep Costa, de vicepresidente del Parlament de Cataluña a letrado en un ayuntamiento del PP en Ibiza
- Fallece Guillermo Ferrer Torres, el fotógrafo que capturó «la vida y el brillo mágico del ser humano»
- Los platos y los precios de StreetXO, el restaurante que Dabiz Muñoz abrirá en Ibiza