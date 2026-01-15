Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Irán dice que no hay "plan de ahorcamientos" de manifestantes El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó este miércoles que no existe ningún plan para ahorcar a manifestantes detenidos durante las protestas que sacuden el país y rechazó las versiones que circulan sobre ejecuciones por ese motivo. El canciller señaló, durante una entrevista exclusiva con Fox News, que las versiones sobre ahorcamientos forman parte de una campaña de desinformación y reiteró que no se planea ejecutar a ningún manifestante.

Irán cierra su espacio aéreo durante dos horas El Gobierno de Irán notificó en la madrugada de este jueves el cierre de su espacio aéreo durante poco más de dos horas, según la página de rastreo de vuelos Flightradar24. Según la notificación publicada por esta página, el cierre del espacio aéreo va desde las 22:15 GMT del miércoles (01:45 en hora de Irán) hasta las 00:30 GMT (04:00 en Teherán). Las imágenes de Flightradar24 muestran el cielo iraní prácticamente vacío de vuelos.

Trump mantiene una llamada con Delcy Rodríguez y dice que es una "persona fantástica" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que este miércoles mantuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien definió como una "persona fantástica". "Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca. El mandatario republicano agregó que la llamada fue "larga", que abordaron "muchos temas" y que se está llevando "muy bien con Venezuela".

Exteriores recomienda a los españoles que estén en Irán que abandonen el país El Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda a los españoles que están en Irán que abandonen el país debido a la "situación de gran inestabilidad" que vive la zona. En una actualización de sus recomendaciones de viaje publicada este miércoles, Exteriores desaconseja además "completamente" viajar a ese país.

Trump dice que "las muertes en Irán han parado" y que no habrá ejecuciones de manifestantes El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que "las muertes en Irán han parado" y que no habrá ejecuciones de manifestantes tras sus amenazas a Teherán, después de que la ONG Iran Human Rights (IHRNGO) haya cifrado este miércoles en más de 3.400 los muertos por las protestas en el país. "Me han dicho que las muertes en Irán están parando. Han parado y que no hay planes de ejecuciones", ha señalado el presidente en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, agregando que "averiguarán" si estas informaciones son ciertas.

El G7 amenaza con más sanciones contra Irán si prosigue la represión Los ministros de Exteriores del G7 mostraron este miércoles su inquietud por la represión de las manifestaciones en Irán, al tiempo que amenazaron a Teherán con nuevas sanciones si esta prosigue. "Estamos listos a imponer medidas restrictivas suplementarias si Irán prosigue la represión de las manifestaciones y de la oposición, en violación del derecho internacional relativo a los derechos humanos y sus obligaciones internacionales", indican los ministros en un comunicado difundido por el Ministerio francés de Exteriores, que preside este grupo.

António Guterres califica como "horribles" las cifras de miles de muertos en las protestas de Irán El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, señaló este miércoles que si bien la ONU no tiene todavía "una cifra propia de muertos" por las protestas en Irán, las cifras que se han reportado hasta ahora, de entre 2.000 y 12.000 fallecidos, son "horribles". En una rueda de prensa, el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, aseguró que a la ONU le preocupa "enormemente" la situación en Irán tras ver las imágenes de manifestantes muertos y la violencia durante las protestas.

Aumentan a más de 3.400 los muertos en las protestas en Irán, según la ONG IHRNGO La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) ha cifrado este miércoles en más de 3.400 los muertos y "miles" más los heridos como consecuencia de la represión de las fuerzas de seguridad del país centroasiático durante las protestas antigubernamentales que comenzaron hace ya más de dos semanas y que en los últimos días han estado marcadas por un apagón nacional de Internet. Según datos recopilados por IHRNGO, con sede en Noruega, al menos 3.428 personas han muerto en 15 provincias desde el inicio de las manifestaciones a finales de diciembre de 2025 para protestar por las condiciones económicas. La cifra, tal y como ha remarcado, "solo incluye casos verificados" directamente por IHRNGO o a través de dos fuentes independientes y respaldada por documentación hospitalaria y funeraria.

Ricardo Mir de Francia EEUU ordena la evacuación de parte de su personal en Oriente Próximo en plena escalada de la tensión con Irán Estados Unidos ha comenzado a evacuar a parte de su personal estacionado en la mayor base militar estadounidense de Oriente Próximo, una medida que llega después de que su presidente animara a los iraníes a seguir protestando en las calles y sugiriera que Washington intervendrá pronto en el país persa. “La ayuda está de camino”, escribió el martes Donald Trump. El repliegue de fuerzas está en marcha en la base aérea de Al Udeid, situada en territorio de Qatar, donde trabajan unas 10.000 personas, aunque medios como Fox News sostienen que el mismo procedimiento se estaría implementando en otras bases de la región “como medida de precaución”. Esa misma coreografía se escenificó en los días previos al ataque masivo lanzado este pasado verano por el Pentágono contra las instalaciones nucleares iraníes, acaecido después de que Israel bombardeara el país enzarzándose en una guerra de 12 días con la República Islámica. Lee la noticia completa.