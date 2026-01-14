Las fuertes lluvias y vientos se ceban con Gaza debido al deterioro de las condiciones de las tiendas de campaña

El invierno se convierte en un nuevo enemigo para los gazatíes. Una tormenta dejó este martes un bebé muerto por exposición al frío y otras seis personas fallecidas por el derrumbe de varios edificios o paredes que les refugiaban en Ciudad de Gaza. Entre las víctimas mortales, hay dos mujeres y dos niños, según fuentes del Hospital al Shifa. El pequeño, de apenas un año de edad, ha muerto de hipotermia en la localidad central de Deir el Balah, convirtiéndose en la séptima persona en morir de frío desde el inicio del invierno, según el Ministerio de Salud de Gaza. Sólo un día antes, un bebé de apenas siete días de vida y una niña de cuatro años murieron de hipotermia.

"La situación humanitaria es extremadamente crítica y los edificios dañados por los bombardeos y la destrucción ya no proporcionan refugios seguros a los residentes, dadas las fuertes lluvias continuas, los potentes vientos y el deterioro de las condiciones de las viviendas temporales", ha declarado Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil Palestina de la Franja de Gaza. En total, 31 personas han muerto víctimas de las tormentas y el frío desde el inicio del invierno. "A la luz de esta situación catastrófica, hacemos responsable a la comunidad internacional de sus responsabilidades legales y humanitarias y exigimos acciones inmediatas y urgentes para proporcionar protección a los civiles, apoyar los esfuerzos de socorro y garantizar un refugio seguro para evitar más víctimas", ha añadido Basal.

100 niños muertos

A su vez, James Elder, portavoz de UNICEF, la agencia de las Naciones Unidas para la infancia, ha denunciado que al menos un centenar de niños menores de 18 años han perdido la vida desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre pasado. Estos 60 niños y 40 niñas han sido asesinadas como resultado de operaciones militares por parte de Israel, incluidos ataques aéreos y de drones, fuego de artillería y de munición real. Elder ha reconocido que se espera que el balance real sea mayor, y que cientos de niños han resultado heridos. "Lo que el mundo ahora llama calma se consideraría una crisis en cualquier otro lugar", ha dicho Elder desde Ginebra. "Desafortunadamente, el alto el fuego ha tenido un efecto imprevisto: los niños palestinos en Gaza han desaparecido de la vista", ha denunciado.

Mientras, Israel continúa imponiendo restricciones a la entrada de ayuda humanitaria y material de construcción que podrían salvar muchas vidas. Además, las negociaciones para una segunda fase siguen estancadas. Según han declarado dos fuentes familiarizadas con el asunto al medio israelí Haaretz, se espera que este miércoles se anuncie en El Cairo la composición de un comité tecnocrático encargado de gestionar la vida cotidiana en la Franja. Altos funcionarios palestinos han expresado su escepticismo al respecto, y no han aclarado si Hamás cooperará con el comité ni cuándo podría empezar a operar. Las delegaciones que representan a las facciones palestinas se encuentran actualmente en la capital egipcia.