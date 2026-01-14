Dinamarca refuerza "desde hoy" la presencia militar en Groenlandia

Dinamarca despliega "desde hoy" más unidades de su Ejército en Groenlandia, en principio destinadas a la instrucción militar, lo que se traducirá "próximamente" en una presencia reforzada en la región, informó el Ministerio de Defensa del país nórdico. El anuncio saltó pocas horas antes de la reunión en Washington entre los titulares de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia y con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, con el vicepresidente, JD Vance, como anfitrión, clave para el futuro de la isla codiciada por Donald Trump. El Gobierno de la primera ministra Mette Frederiksen confirmó así unas informaciones avanzadas por la radiotelevisión pública danesa DR.

El refuerzo incluye aviones, buques y también soldados, según Defensa. Se hará en cooperación con la OTAN y su objetivo es responder a las "crecientes tensiones" en la región. Por lo pronto, Suecia ha enviado ya a un grupo de oficiales a la isla, ha informado su primer ministro, Ulf Kristersson, a través de X.

Su anuncio está en sintonía con los planes de los aliados europeos de Dinamarca frente a Trump, quien argumenta que es "vital" para EEUU hacerse con el control sobre la isla. La Casa Blanca acusa a Dinamarca de negligir la defensa de este territorio autónomo. Trump ha asegurado que el Ejército danés tiene apenas "un par de soldados en trineos tirados por perros" para proteger una isla de 2,1 millones de kilómetros cuadrados. Aludía así a la Patrulla Sirius, con una dotación de 14 soldados que reciben instrucción militar en condiciones climáticas extremas en el noreste de la isla. El contingente del Comando Ártico del Ejército danés en Groenlandia está formado por unos 200 soldados, aproximadamente el mismo número de efectivos que tiene Estados Unidos en su base militar espacial de Pituffik.

El plan de los aliados europeos, liderado por Reino Unido y Alemania, contempla crear una misión, denominada 'Centinela Ártico', de acuerdo al modelo de la 'Centinela Oriental' desplegada en el flanco este de la OTAN.

El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, abordó la cuestión a principios de semana con Rubio. El titular alemán de Defensa, Boris Pistorius, precisó este martes que no se está planteando un envío de tropas europeas, sino operaciones de supervisión y maniobras militares.

Para Pistorius, es urgente activar estas operaciones ante la actitud de Trump, quien quiere hacerse con la isla "por las buenas o por las malas". Una intervención de EEUU colocaría a la OTAN ante una situación "sin precedentes", advirtió el ministro alemán.

Mal momento para el independentismo

"No es momento de hablar de independencia, de arriesgar nuestro derecho a la autodeterminación, mientras otro país habla de apoderarse de nosotros", sostuvo el presidente autónomo de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, en declaraciones a la televisión pública groenlandesa KNR. Nielsen, quien se encuentra en Copenhague, ya dejó claro el martes que, puestos a elegir, los groenlandeses se decantarán por seguir perteneciendo al Reino de Dinamarca, en lugar de pasar a manos de Estados Unidos. Con esta afirmación lanzó un mensaje de unidad frente a los propósitos anexionistas de Trump. Lo hizo acompañado de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien lleva años rechazando con contundencia los planes de Trump, sean para comprar, anexionarse o invadir la isla.

Nielsen, líder de partido centrista Demokraatit, ganó las elecciones legislativas groenlandesas de 2025 y se puso al frente de una coalición de amplio espectro. Quedó fuera de su alianza Naleraq, un partido cercano a los propósitos de la Casa Blanca. Demokraatit representa al independentismo más moderado. Naleraq pretendía convocar un referéndum independentista por la vía rápida, amparado en el derecho a la autodeterminación que desde 2009 contempla el Estatuto groenlandés.