Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
La ONG con sede en Noruega Iran Human Rights (IHRNGO) ha contabilizado un total de 648 manifestantes muertos desde el inicio de las protestas en Irán
En Gaza, un dron israelí bombardeó a un grupo de palestinos en Jan Yunis, matando a tres personas e hiriendo a una cuarta
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.
Al menos cuatro palestinos mueren a causa del fuerte temporal que asola la Franja de Gaza
Al menos cuatro palestinos perdieron la vida este martes a causa de la fuerte tormenta que azota la Franja de Gaza desde la noche de ayer, según informaron a EFE fuentes de la Defensa Civil en Gaza y del hospital Al Shifa.
Al menos tres miembros de la familia Hamouda murieron tras el derrumbe de parte de un edificio en la zona oeste de la ciudad de Gaza. Dos de las víctimas fueron identificadas como Doa Mansur Hosni Hamouda, de 33 años, y Mohamad Al Abed Hamouda, de 72.
La FINUL denuncia un nuevo "ataque" de militares israelíes en el sur de Líbano
La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha informado este lunes de un nuevo incidente en el que carros de combate israelíes han penetrado en territorio libanés y ha abierto fuego en lo que define como un "ataque" contra miembros del contingente internacional. No hay heridos. "Uno de los tanques disparó tres proyectiles de su cañón principal y dos impactaron a unos 150 metros de los miembros de la fuerza de mantenimiento de la paz", ha denunciado la misión en un comunicado.
Después los militares "se alejaron por seguridad" pero "los siguieron continuamente con un láser de los tanques". "Ataques como estos contra efectivos de mantenimiento de la paz identificados y que realizaban labores amparadas por la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad se están convirtiendo en una perturbadora costumbre. Estos ataques son una grave violación de la Resolución 1701", ha denunciado la FINUL.
Trump impone aranceles del 25% a los países que "hagan negocios" con Irán
El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este lunes que toda nación que "haga negocios" con Irán será castigado con un arancel del 25% por parte de Washington, lo que implica un paso adicional en la campaña para ahogar económicamente al Gobierno de Teherán.
Al menos 658 manifestantes han muerto desde el comienzo de las protestas en Irán, según la ONG IHRNGO
La ONG con sede en Noruega Iran Human Rights (IHRNGO) ha informado este lunes de que ha contabilizado un total de 648 manifestantes muertos desde el inicio de las protestas en Irán, el pasado 27 de diciembre. "Esta cifra solo incluye los casos verificados directamente por IHRNGO a través de dos fuentes independientes distintas", ha explicado el grupo en un comunicado. En concreto trabajan con hospitales y "lugares a los que se trasladan los cuerpos de los asesinados", ha apuntado. Entre los fallecidos hay nueve menores de 18 años y "miles" de heridos, según esta organización, que advierte de que la cifra final de fallecidos podría rondar los 6.000. Además serían más de 10.000 los detenidos.
El senador republicano Lindsey Graham pide a Trump matar al ayatolá Alí Jamenei
El senador republicano estadounidense Lindsey Graham ha emplazado este lunes al presidente del país norteamericano, Donald Trump, a matar al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, al hilo de las masivas movilizaciones que desde hace días sacuden las principales ciudades iraníes. "Es hora de que se vaya. La gente quiere que se vaya. Donald Trump dice que la mejor forma de hacer a Irán grande otra vez es que los manifestantes ganen y que el régimen caiga. ¿Cómo lo haces? (...). Si yo fuese usted, señor presidente, yo asesinaría a los dirigentes que matan a gente. Tiene usted que ponerle fin a esto", ha afirmado durante una entrevista con la cadena Fox News. Graham ha pedido "ponerse del lado de la gente y no del ayatolá", a quien ha calificado de "Hitler moderno", de "nazi religioso" y de ser "una persona horrible".
Adrià Rocha Cutiller
El régimen de Irán se abre a negociar con EEUU, pero mantiene la brutal represión de las protestas
Han tenido que pasar siete meses, dos semanas de protestas y cuatro días de una violencia y represión "brutales para que finalmente Irán, que aseguraba en meses anteriores que "nunca volvería a la mesa de negociaciones con Estados Unidos", ahora se muestre dispuesta a hacerlo, aunque sea contra las cuerdas. Así lo ha asegurado este lunes el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchi, que ha dicho que ha hablado en horas anteriores con el jefe negociador de Donald Trump, Steven Witkoff, para reemprender el diálogo entre Washington y Teherán, roto en junio del año pasado a causa de la guerra de 12 días entre Israel e Irán, en la que participó también EEUU con bombardeos contra instalaciones nucleares del país persa.
El ministro iraní de Exteriores habló con el enviado especial de Trump para rebajar la tensión
El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, contactó este pasado fin de semana con el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Próximo y Ucrania, Steve Witkoff, con la aparente intención de rebajar la tensión con Washington después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con usar la fuerza contra Teherán, según informó este lunes Axios. El medio online estadounidense cita a dos fuentes cercanas al asunto que aseguran que esta comunicación parece ser un intento del régimen Ayatolá de rebajar la posibilidad de un ataque inminente del Ejército estadounidense.
Israel bombardea y mata a tres palestinos en el sur de Gaza
Un dron israelí bombardeó este lunes a un grupo de palestinos en el barrio de Batn al Samin, al sur de la ciudad de Jan Yunis (sur de Gaza), matando a tres personas e hiriendo a una cuarta, pese a que el alto el fuego sigue en vigor, según informó a EFE una fuente del Hospital de Naser. Las tres víctimas mortales fueron identificadas por esta fuente como Wisam Abdulah Salem al Amour, Mahmud Sobhi Breika y Atef Samir al Bayouk. Además, una mujer quedó herida por este ataque israelí, según confirmó la agencia de noticias palestina Wafa. El propio Ejercito israelí afirmó en un comunicado, horas después, haber matado a tres supuestos milicianos "armados en la zona de la línea amarilla que se acercaron a las tropas", y herido a un cuarto.
La asociación Irán Justicia denuncia una "masacre" y "crímenes de lesa humanidad" en el país
La presidenta de la asociación Irán Justicia, la abogada franco-iraní Chirinne Ardakani, denunció este lunes la "masacre" cometida especialmente este fin de semana contra los manifestantes en el país y apeló a la comunidad internacional a reconocer "los crímenes de lesa humanidad que están ocurriendo". "Lo que sabemos con certeza es que se utilizaron armas de guerra, con escenas de masacre en las calles, para reprimir a los manifestantes", afirmó a la radio Franceinfo Ardakani, quien también es abogada de la Premio Nobel de la Paz de 2023 Narges Mohammadi, detenida nuevamente en Irán el pasado 12 de diciembre.
Israel da 21 días a unos 150 palestinos para que abandonen sus casas en Jerusalén Este
Al menos 28 familias palestinas, que suman unas 150 personas, deberán abandonar sus viviendas en Jerusalén Este en los próximos 21 días, según una orden de las autoridades israelíes emitida este lunes. Las órdenes de desalojo, emitidas por la Autoridad de Ejecución de la Ley y Cobro (brazo del Ministerio de Justicia), se notificaron a todas las familias cuyas solicitudes de apelación fueron rechazadas en el último mes, detalló en un comunicado de la ONG israelí Ir Amim centrada en cómo las políticas israelíes modifican la urbe de Jerusalén. Las 28 familias viven en el barrio de Batan al Hawa, en Silwan, localizado en el lado oriental de Jerusalén, que permanece ocupado (desde 1967) y anexionado de forma ilegal e unilateral por Israel desde hace más de dos décadas.
